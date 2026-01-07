Mijo Caktaš ima novi klub, vratio se kući: 'Ovo je velik i poseban dan'

Mijo Caktaš predstavljen je kao novi igrač hrvatskog drugoligaša Dugopolja.

Tridesettrogodišnji ofentzivni vezni Caktaš se tako nakon 16. godina i epizode u Turskoj vratio u klub u kojemu je započeo karijeru.

"Dobrodošao kući, Mijo Caktaš!

NK Dugopolje s ponosom objavljuje potpis ugovora s Mijom Caktašem - jednim od najuspješnijih veznih igrača hrvatskog nogometa i djetetom našeg kluba. Dugopolje je mjesto gdje je Mijo započeo svoj nogometni put, a danas se, bogat iskustvom i uspjesima, vraća tamo gdje je sve krenulo – kući.

Tijekom svoje impresivne karijere, Mijo je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. U dresu Hajduka bio je kapetan momčadi i jedan od ključnih igrača, a sezonu 2018./19. završio je kao najbolji strijelac Prve HNL s 19 postignutih pogodaka. S više od 100 golova u Prvoj HNL, nalazi se među najboljim strijelcima u povijesti hrvatskog prvenstva", stoji u objavi Dugopolja.

"Ovo je veliki i poseban dan za NK Dugopolje. Povratak Mije Caktaša ima ogromno sportsko i simbolično značenje za naš klub. Riječ je o igraču koji je ponikao u Dugopolju, ostvario vrhunsku karijeru i sada se vraća kući. Ovaj potpis potvrda je našeg smjera, ambicija i vjere u zajedništvo", izjavio je predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka, a Caktaš je rekao:

"Dugopolje je moj prvi klub i ovdje sam napravio prve nogometne korake. Povratak mi puno znači, emotivan je i poseban. Veselim se novom poglavlju, radu s momčadi i nadam se da ću svojim iskustvom pomoći klubu na terenu i izvan njega."

