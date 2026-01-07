Snijeg pada, minus grize, a Bosanac izlazi na trening kao da je srpanj

Nogometaši Schalkea započeli su pripreme za nastavak sezone u 2. Bundesligi, a već prvog dana u središtu pozornosti našao se Nikola Katić. Iskusni stoper, bivši igrač Slavena Belupa i Hajduka, na trening je izašao u kratkim hlačama i majici, iako su temperature bile ispod nule.

Katić, kojem je trener Miron Muslić odobrio dulji odmor, pokazao je da pauza nije ostavila traga ni na njegovoj formi ni na izdržljivosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok su se suigrači štitili zimskom opremom, on je bezbrižno prkosio hladnoći, a njemački mediji ubrzo su ga prozvali “ledenim čovjekom”.

#S04-Update: Der Trainingstag begann heute mit 8⃣ Rückkehrern, alle haben verlängerten Urlaub bekommen und sind jetzt wieder dabei 🔙



Karaman

V. Becker

El-Faouzi

Karius

Katic

Kuruçay

Schallenberg

Sylla



Mehr auf https://t.co/tgdrSrNpxx

↪️ https://t.co/3a3utZDi8K pic.twitter.com/laiZtaicIK — FC Schalke 04 (@s04) January 6, 2026

Njegova pojava i odnos s navijačima dodatno su učvrstili status miljenika publike. Katić je u prvom dijelu sezone bio standardan u momčadi, započevši 18 od 19 utakmica, te se nametnuo kao ključni igrač obrane Schalkea.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?