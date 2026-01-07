FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEDENI ČOVJEK /

Snijeg pada, minus grize, a Bosanac izlazi na trening kao da je srpanj

Snijeg pada, minus grize, a Bosanac izlazi na trening kao da je srpanj
×
Foto: Ewert/rhr-foto/imago Sportfotodienst/profimedia

Katić je u prvom dijelu sezone bio standardan u momčadi, započevši 18 od 19 utakmica

7.1.2026.
15:36
Sportski.net
Ewert/rhr-foto/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Schalkea započeli su pripreme za nastavak sezone u 2. Bundesligi, a već prvog dana u središtu pozornosti našao se Nikola Katić. Iskusni stoper, bivši igrač Slavena Belupa i Hajduka, na trening je izašao u kratkim hlačama i majici, iako su temperature bile ispod nule.

Katić, kojem je trener Miron Muslić odobrio dulji odmor, pokazao je da pauza nije ostavila traga ni na njegovoj formi ni na izdržljivosti.

Dok su se suigrači štitili zimskom opremom, on je bezbrižno prkosio hladnoći, a njemački mediji ubrzo su ga prozvali “ledenim čovjekom”.

 

 

Njegova pojava i odnos s navijačima dodatno su učvrstili status miljenika publike. Katić je u prvom dijelu sezone bio standardan u momčadi, započevši 18 od 19 utakmica, te se nametnuo kao ključni igrač obrane Schalkea.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

Schalke 04Nikola Katić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEDENI ČOVJEK /
Snijeg pada, minus grize, a Bosanac izlazi na trening kao da je srpanj