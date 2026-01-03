Rekord Budimira za gromoglasne ovacije: Veliki Ante zasjenio i golčinu suigrača

U susretu 18. kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna i Athletic Bilbao su odigrali 1-1, a za domaćine je do 76. minute igrao hrvatski napadač Ante Budimir.

Domaćin je poveo u 34. minuti sjajnim golom Rubena Garcije iz slobodnog udarca, a izjednačio je Gorka Guruzeta u 71. minuti. Golčinu iz slobodnjaka pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu do 76. minute kada ga je zamijenio Raul Garcija. Travnjak El Sadra napustio je uz ovacije nakon što je postao stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

Bio je to Budimirov 198. nastup u dresu kluba iz Pamplone, a postigao je ukupno 79 golova. Do sada je dijelio rekord s iranskim veznjakom Javadom Nekounamom.

Osasuna se trenutačno nalazi na 12. mjestu sa 19 bodova, dok je Athletic osmi sa 24 boda.

U ranije odigranom susretu Celta je pobijedila Valenciu sa 4-1.

Gosti su mogli do vodstva već u šestoj minuti, no Pepelu nije realizirao kazneni udarac. Njegov udarac je završio u okviru gola.

U 31. minuti i Celta je dobila jedanaesterac koji je Borja Iglesias pretvorio u vodstvo. Isti je igrač u 59. minuti zabio za 2-0. Pepelu je u 70. smanjio vrativši nadu "Šišmišima", no Celta je odgovorila s dva gola za konačnih 4-1. Strijelci su bili Jones El-Abdellaoui (83) i Hugo Alvarez (90+4).

Večeras se još sastaju Elche - Villarreal, te Espanyol - Barcelona, a dok će u nedjelju snage odmjeriti Sevilla - Levante, Real Madrid - Real ​Betis, Mallorca - Girona, Alaves - Real Oviedo, te Real Sociedad - Atletico Madrid.

Vodi Barcelona sa 46 bodova ispred Real madrida koji ima četiri boda manje.

