Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

Nogometaši Dinama vratili su se treninzima nakon zimske stanke. Odradili su prvi trening na Maksimiru, a s pripremama nastavljaju u slovenskom Čatežu. Na snijegom prekrivenom pomoćnom terenu jutros bez trenera Marija Kovačevića kao i dva igrača, Dejana Ljubičića i Leona Jakirovića, sve iz istog razloga - temperature. Naknadno će pridružiti momčadi na pripremama koje traju do 17. siječnja. Vraća li se ove zime Dominik Livaković opet je bila tema na Maksimiru.