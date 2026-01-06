Splićani opet u problemu: 'Ne možemo pit vodu samo zato što je vanka pala kiša...'

'PORAŽAVAJUĆE' /

Splićani opet u problemima zbog obilne kiše. Izvor rijeke Jadro, iz kojega građani na širem splitskom području dobivaju pitku vodu, već drugi dan je zamućen. Pa se preporučuje prokuhavanje vode za piće. Gdje je zapelo s obećanim pročišćivačem o kojem se govori godinama, istražio je Rade Županović.

Pedeset tisuća litara vode u samo jednoj sekundi izlije se iz izvora rijeke Jadro. Obilne kiše, razlog su tome ali i novom zamućenju vode, koju s ovog izvora konzumira više od tristo pedeset tisuća ljudi. Iz gradskog vodovoda upućena je obavijest kako je prije konzumacije vodu potrebno - prokuhati.

"Bez obzira što je voda bakteriološki i kemijski ispravna, nije je lijepo vidjeti u čaši i za sve skupine stanovništva, mlađu populaciju, imunodeficijentne, starije osobe i sve one koji se ne osjećaju zdravo da je preporuka prokuhati", navodi Ivica Perić, tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije Split.

Splićani uglavnom negoduju. "Ne možemo pit vodu normalno samo zato šta je pala kiša vanka, to mi je ja mislim malo poražavajuće za narod", Aurelije Regner.

Rješenje problema je u davno najavljenoj izgradnji pročišćivača vode. Moderan pogon bi trebao izgledati ovako, a njegova gradnja, koju je godinama najavljivao tadašnji direktor Vodovoda, a danas gradonačelnik Splita, mogla bi krenuti uskoro. Više pogledajte u prilogu.