Zvijezda Barcelone šokirala izjavama o Zlatnoj lopti: 'To je dio politike'

Robert Lewandowski ulazi u svoju četvrtu sezonu s Barcelonom. Za koji dan Poljak će napuniti 37 godina, ali i dalje je jedan od najboljih napadača današnjice.

U nedavnom intervjuu za BBC, dao je pomalo šokantne izjave o Zlatnoj lopti, najprestižnijoj individualnoj nagradi u nogometu. Robert Lewandowski oštro je kritizirao proces odabira dobitnika Zlatne lopte, ponavljajući nedavne izjave kapetana Al Nassra Cristiana Ronalda.

"Ne znam koja je nagrada važnija: FIFA-ina The Best koja je pravednija ili Zlatna lopta koja je komercijalnija", rekao je Lewa kojem je nagrada uskraćena 2020. kada je nagrada otkazana zbog pandemije koronavirusa. "Nitko to ne razumije... to je dio nogometa, a i dio politike", komentirao je Poljak.

"The Ballon d'Or is more commercial. It is a part of politics."



Napadačeve izjave pojačavaju tekuću raspravu o vrijednosti najveće individualne nogometne nagrade. S obzirom na to da Ronaldo, a sada i Lewandowski, javno dovode u pitanje pravednost natjecanja, pritisak na organizatore da reformiraju sustav odabira i dalje raste.

Ipak, Lewandowski je dodao kako u momčadi Barcelone ima nekoliko igrača koji su zaslužili Zlatnu loptu.

