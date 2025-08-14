Krv, motorna pila, šokeri: Ovako je izgledala soba u kojoj je zatočen poduzetnik, a sve zbog jedne stvari

Investitor u kriptovalute John Woeltz (37) iz Kentuckyja zatočio je talijanskog poduzetnika (28) kako bi mu odao lozinke kripto računa s milijunima dolara.

Policajci u stanu na Manhattanu pronašli su krvave podloge, Polaroid fotografije mučenja, motornu pilu, električne šokere, zalihe droge te naprtnjače, za koje sumnjaju da su trebale poslužiti za odnošenje dijelova tijela s mjesta zločina.

Poslovni čovjek bio je vezan električnim kabelom i tretiran elektrošokerom dok su mu noge bile uronjene u vodu, udaran kundakom pištolja, prisiljen uzeti kokain, a prijetilo mu se da će mu udove odsjeći električnom lančanom pilom.

John Woeltz Foto: Mmvv/profimedia

'Uzet ćemo bitcoin i kripto od zlih ljudi'

Slučaj talijanskog biznismena poseban je po tome jer je osumnjičeni John Woeltz, s Williamom Duplessiem, ko-autor programskog manifesta.

U manifestu, koji su zajednički napisali, Duplessie i Woeltz tvrdili su da su u misiji krađe kriptovaluta stranaca putem "obavještajne operacije": "Uzet ćemo bitcoin i kripto od zlih ljudi. Ova agencija će aktivno čistiti Ameriku od njezinih loših stranih moćnika. Kripto ih održava na životu jer je izvan sustava. Vjerujemo da ti ljudi trebaju izgubiti svoj coin", piše New York Post.

Talijanski poduzetnik mučen je danima, što je dokumentirano Polaroid fotografijama nađenim u luksuznom apartmanu.

Spasili ga prometni policajci

Istražitelji sumnjaju da se fotografije snimane zbog iznudi novca, bilo od žrtve, bilo od njegove obitelji u Italiji. Policija je pronašla fotografije razbacane po improviziranoj prostoriji za mučenje, natopljenoj krvlju, s oruđem/oružjem razbijenim staklom, naočalama za noćno gledanje, pancirnim prslukom i pištoljem.

Muškarac je imao ranu na ruci za koju se vjeruje da je rez od lančane pile. Žrtvi je oko vrata stavljen Apple AirTag, u slučaju da pokuša pobjeći.

Žrtva se, krvava i bosa, uspjela probiti do prometnih policajaca, a Woeltz je uhićen u kućnoj haljini i bez cipela, te je suočen s optužbama za napad, otmicu, nezakonito zadržavanje i posjedovanje oružja. Nije poznato je li talijanski poduzetnik unatoč mučenju sačuvao lozinku za bitcoin račun.

