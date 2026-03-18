Veterinar: 'Svi vlasnici koji se opraštaju od ljubimaca postavljaju isto pitanje'

Oproštaj od voljenog ljubimca jedna je od najtežih stvari kroz koju vlasnik može proći. Iako mnogi psi, mačke i drugi članovi obitelji jednostavno mirno odu, u nekim slučajevima najljubaznija stvar koju možete učiniti jest zamoliti veterinara da ih uspava. To je nedvojbeno traumatična situacija, ali često je bolje pustiti ih nego dopustiti da žive u boli ili bolesti koja će im samo pogoršati život.

Mnogi veterinari to mogu učiniti u obiteljskom domu, što znači da se vlasnici mogu oprostiti od svojih dragih ljubimaca na mjestu ispunjenom godinama sretnih uspomena. Sada je jedan veterinar, koji se specijalizirao za to da posljednji trenuci ljubimaca budu što ugodniji, podijelio jedno pitanje koje svi vlasnici postavljaju kada dođe taj trenutak, piše Express.

Dr. John Murray ima više od 18.000 pratitelja na TikToku, gdje redovito pruža uvid u svoj posao pružanja usluga eutanazije. U nedavnom videu, američki veterinar rekao je da se vlasnici suočavaju s dvije teške odluke kada dođe vrijeme.

"Najteže je odlučiti kada je pravo vrijeme. Drugi najteži dio? Svi koji stoje u dnevnoj sobi pitaju 'gdje ćemo to učiniti?'. Zanimljivo je da većina obitelji na kraju odabere isto mjesto", rekao je.

'Ne postoji savršena prostorija'

"Odjednom svi počnu gledati oko sebe po kući. Kauč, tepih, krevetić za psa, dvorište. Ali zapravo ne postoji savršena prostorija. Većina obitelji odabere mjesto koje njihov pas već voli, poput kauča na kojem s vama svaku večer gleda televiziju", objasnio je.

Veterinar je otkrio da većina obitelji na kraju izabere isto mjesto. "To je obično upravo ondje gdje su proveli svojih posljednjih tisuću drijemanja", rekao je.

@drmurrayhospicevet Deciding when to say goodbye to your dog is the hardest decision a family will ever make. The second question that almost always comes up when I arrive for an in-home euthanasia is: "Where should we do this?" People start looking around the house… the couch, the rug, the dog bed, the backyard… trying to find the perfect place. But there really isn't a perfect room. The best place is wherever your dog already feels the most comfortable and safe. Sometimes it's their favorite spot on the couch, sometimes it's their bed, sometimes it's the backyard where they loved to lay in the sun. One small thing I usually recommend is putting a towel or potty pad underneath them so no one has to worry about a mess during the process. Most of the time, we end up right where they've spent the last thousand naps. ❤️ #petloss

Ljudi su u komentarima podijelili vlastita iskustva. Jedan je korisnik napisao: "Više sam se mučio s tim što pustiti... tišina, film ili glazba. Na kraju sam iz nekog razloga pustio Disneyjev film. Nitko nije obraćao pažnju, ali jednostavno mi je bilo čudno da bude tišina".

Dr. Murray mu je rekao: "To je zapravo vrlo uobičajeno. Mnoge obitelji puste laganu glazbu ili televiziju samo da soba ne djeluje tako tiho u tako teškom trenutku. Ne postoji ispravan ili pogrešan način za to".

'Tamo gdje se osjećaju najsigurnije uvijek je pravo mjesto'

Drugi korisnik je rekao: "Pustili smo našeg ljubimca da mirno ode u dvorište. U početku smo to namjeravali učiniti u dnevnoj sobi, ali buka s gradilišta nas je natjerala da izađemo van. Jako mi je drago što je ispalo tako. Vrijeme je bilo savršeno, sunce je sjalo i još uvijek čujem cvrkut ptica dok je on lagano tonuo u san. Bio je tako umoran. Užasno mi nedostaje, ali sam sretan što smo mu mogli pružiti taj posljednji dar".

Dr. Murray je odgovorio: "To zvuči kao tako miran oproštaj. Topli dan, sunce, ptice... Ponekad ti mali detalji postanu uspomene koje kasnije donose najviše utjehe. Jako mi je žao zbog vašeg gubitka".

Jedna korisnica je napisala: "Pripremila sam mjesto u blagovaonici jer je tamo bilo dovoljno otvorenog prostora za nas, veterinara i asistente. Međutim, kada je veterinar stigao, naša je curica sama otišla do svog kreveta u našoj spavaćoj sobi. Nered mi nije bio bitan. Ako je to mjesto gdje je ona željela biti, onda je tamo i provela svoje posljednje trenutke".

Dr. Murray je odgovorio: "Ispoštovali ste točno ono što je ona željela u tom trenutku. Tamo gdje se osjećaju najsigurnije i najugodnije uvijek je pravo mjesto".

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'