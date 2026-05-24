Kijev pod brutalnim napadom tijekom noći: Zelenski poslao upozorenje za smrtonosni Orešnik!

Ruske snage izvele su veliki napad raketama i dronovima na Kijev i regiju ntijekom noćiu 24. svibnja, pogodivši stambene zgrade i drugu infrastrukturu diljem glavnog grada. Najmanje jedna osoba je poginula, a 24 su ozlijeđene u napadu, izvijestili su dužnosnici.

Promatračke skupine izvijestile su da je prema Ukrajini lansirano više od 50 ruskih projektila i više od 700 dronova, gotovo u potpunosti usmjerenih na Kijev, što je jedan od najvećih masovnih napada u posljednjih godinu dana, objavio je Kyiv Independent.

Novinari Kyiv Independenta na terenu izvijestili su da su čuli ono što su opisali kao masovni niz raketnih napada na glavni grad Ukrajine, počevši oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu, a zatim ponovno više puta između 3 i 5 sati ujutro.

Zračna upozorenja izdana su za cijelu regiju zemlje, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da su deseci projektila i stotine dronova letjeli prema glavnom gradu oko 00.30 sati po lokalnom vremenu.

Ubrzo nakon toga, Zrakoplovstvo je izdalo upozorenja o mogućem ruskom lansiranju balističke rakete srednjeg dometa Orešnik usmjerene na Ukrajinu u 00.55, iako Kyiv Independent ne može odmah potvrditi je li oružje korišteno u napadu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je šteta "zabilježena u svakom gradskom okrugu".

Dužnosnici su rekli da je najmanje jedna osoba poginula, a 21 ozlijeđena diljem grada, a 13 žrtava hospitalizirano je u Kijevu. Tri osobe su također ozlijeđene u okolnoj Kijevskoj oblasti, izvijestio je regionalni guverner Mykola Kalashnyk.

Kličko je rekao da je šteta prijavljena na najmanje sedam višekatnih stambenih zgrada u kijevskim četvrtima Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomjanskyi i Pecherskyi. Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve izjavila je da je viđeno "strukturno urušavanje" prvog do petog kata zgrade u Shevchenkivskyi četvrti. Ruski projektili pogodili su i nekoliko kuća diljem grada.

Između ostalog, ruske rakete i dronovi pogodili su supermarket i trgovački centar, uredski centar, studentski dom, benzinsku postaju, garažu, parkirana vozila i više skladišta u raznim gradskim četvrtima.

Novinar Kyiv Independenta također je izvijestio da je vidio veliki požar u blizini metro stanice Kontraktova Plošča nakon raketnog napada.

Ihor Smeljanski, izvršni direktor Ukrpošte — ukrajinske nacionalne poštanske službe — rekao je da je sjedište agencije na Trgu neovisnosti u središtu Kijeva pretrpjelo štetu u napadu.

U Kijevskoj oblasti, ruski projektili pogodili su naselja Fastiv, Buča, Brovari, Bila Cerkva, Višgorod i Borispil, rekao je Kalašnjik, pogodivši stambene zgrade, kuće, garaže i komunalne zgrade te skladište.

Drugdje u Ukrajini, eksplozije su se čule i u gradovima Čerkaski i Kropivnički, kao i u Hmeljnickoj oblasti usred napada, izvijestila je javna televizija Suspilne.

Kao odgovor na napad, poljsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene zrakoplove u nastojanju da zaštiti poljski zračni prostor.

Najnoviji napad dogodio se nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema širi napad diljem zemlje, uključujući i moguću upotrebu svoje rakete srednjeg dometa Orešnik protiv Ukrajine.

"Vidimo znakove pripreme za kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući Kijev, koji uključuje različite vrste oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi se koristiti u takvom napadu", rekao je Zelenski, upozoravajući građane da ostanu oprezni.

Rusija je prvi put upotrijebila Orešnik protiv Ukrajine u studenom 2024. u napadu na grad Dnjepar. Raketa je posljednji put korištena u napadu na zapadnu Lavovsku oblast 9. siječnja.