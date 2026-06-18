Potvrđena optužnica protiv tinejdžera osumnjičenih za palež Vjesnika: Jedan će maturu pisati doma

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka osumnjičenih za izazivanje požara na kultnom neboderu Vjesnika, potvrdili su njihovi odvjetnici za Jutarnji list.

Dvojac je već neko vrijeme u kućnom pritvoru, a očekuje se da će se na optuženičkoj klupi pojaviti na jesen. Tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti čime je nanesena višemilijunska šteta, za što je maksimalna predviđena kazna od10 godina.

Obojica su u kućnom pritvoru s nanogicama, otkud se i školuju. Jedan od njih je uspio online završiti školovanje. Budući da je počela državna matura iz obveznih predmeta, u njegov dom će stići stručni tim kako bi mogao provesti ispit.

Drugi optuženi mladić zapinje u školovanju. Njegov odvjetnik Ivan Orešković navodi da su imali problema s dobivanjem odobrenja suda za dobivanjem termina ispita pa zato kaska.

Kronologija paleža

Optužnica protiv dvojice maturanata podignuta je gotovo tri mjeseca od strašnog požara u kojem je Vjesnik toliko izgorio da je neupotrebljiv.

Tužitelji vjeruju da je jedan od njih na 15. katu nebodera zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi zapalio papir i vratio ju u kutiju.

Nakon toga je došlo do ubrzanog širenja vatre i požara na više katova zgrade koja je u potpunosti uništena.

Zbog opasnosti od ponavljanja djela, obojica su u istražnom zatvoru u svojim domovima.

Drugookrivljeni se od početka brani šutnjom, dok prvookrivljeni negira palež.

Ipak, istražitelji su tijekom istrage došli do poruka koje ih inkriminiraju.

Poruke nakon požara

U jednoj grupi su pojedinci komentirali kako prvoosumnjičeni "nije dovoljno pametan da se javi policiji". Drugi je dodao: "Sve bi bilo ok samo da se nisam javio i poslao Snapp. Ne bi me zvao. Pitao me di sam, a onda se javio sat poslije i skurio zgradu", stoji u porukama koje prenosi Jutarnji.

Snimke nadzornih kamera iz Vjesnika i okolnih zgrada zabilježile su trenutak kada se skupina od četiri mlade osobe ušuljala u neboder, više puta ulazila i izlazila, a onda i dvoje osumnjičenih kako ulaze u kompleks.

Kamera ih je snimila kad su izlazili. Na snimci se vidio upaljač kojeg je prvookrivljeni nosio u ruci.

U međuvremenu od originalne vizure Vjesnika ostalo je još malo. Srušen je i sjeverni dio nebodera, a vjeruje se da će u potpunosti biti uklonjen do polovice srpnja. Previđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan.