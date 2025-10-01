Srbin na klupi Maccabija uoči Dinama: 'Slabosti Modrih su jasne, spremni smo ih pobijediti'

Dinamo u četvrtak od 21 sat igra drugo kolo Europske lige protiv Maccabija Tel Aviva. Iako su formalno gosti, utakmica će se odigrati u Bačkoj Topoli, gdje izraelski klub zbog poznatih razloga igra svoje europske susrete.

Modri će biti bez podrške s tribina, a posljednji trening odradili su jutros u Zagrebu. U Beograd putuju poslijepodne, gdje će prenoćiti uoči utakmice. Press konferenciju odradit će trener Mario Kovačević, dok je strateg Maccabija Žarko Lazetić već govorio za medije.

"Moramo ponoviti puno toga iz utakmice protiv PAOK-a i popraviti igru s loptom. To će nam donijeti šanse", rekao je Lazetić, pa se osvrnuo i na činjenicu da se dvoboj igra svega dva sata nakon završetka 25-satnog posta za blagdan Jom Kipur.

"Ne znamo hoće li sve biti idealno, ali moramo to prihvatiti. Vjera je mnogima važnija od nogometa, mi ćemo se prilagoditi i igrati s najboljom momčadi", dodao je.

Na kraju je prokomentirao i Dinamo:

"To je sjajna ekipa, u odličnoj formi. Ali vidjeli smo i njihove slabosti. Neću ih otkrivati, nadam se da ćete ih prepoznati na terenu", zaključio je Lazetić.

