Plavi putuju u Srbiju, Izraelci poste: Situacija pred utakmicu intrigantna

Dinamo nakon sjajne predstave protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi cilja novu pobjedu, dok je Maccabi Tel Aviv u prvom kolu odigrao 0:0 s PAOK-om.

Kako navodi Germanijak, uoči dvoboja u Bačkoj Topoli ne nedostaje neobičnih detalja. Modri će iz Zagreba doputovati u Beograd, a potom autobusom još dva sata do mjesta utakmice. Trening i press konferencija održat će se u Maksimiru prije polaska prema Srbiji.

Kod izraelske momčadi još zanimljivija situacija. Na dan susreta traje blagdan Jom Kipur i 25-satni post koji završava tek dva sata prije početka utakmice. Zbog toga su izraelski igrači smješteni u hotel blizu stadiona, kako bi imali vremena okrijepiti se prije izlaska na teren. Njihovi suigrači stranci odsjedaju u drugom hotelu, nešto dalje, navodno u Novom Sadu.

