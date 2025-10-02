Navijači Plavih van sebe: 'Ogromna razlika od prošle sezone i ljenivaca koji su hvala Bogu otišli'

Dinamo je u drugom kolu Europske lige slavio protiv Maccabija iz Tel Aviva 3-1 te tako zauzeo prvo mjesto na tablici drugog po važnosti europskog natjecanja.

Izraelska momčad svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini gdje zbog sigurnosnih razloga nije bilo navijača Plavih.

Poveo je Maccabi u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi. Lederman mu je dao idealnu loptu, a McKenna zakasnio blokirati i bilo je 1-0. No, samo dvije minute kasnije Mišić je uzeo jednu loptu nakon presinga Plavih i dao do Lisice koji je snažno zabio pod prečku za 1-1.

Nove tri minute kasnije Valinčić je s desne strane ušao u šesnaesterac Maccabija i dao za Ljubičića, a ovaj je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1. Konačni rezultat postavio je Ljubičić u 72. minuti na asistenciju Belje.

Navijači Plavih su na društvenim mrežama 'debelo' iskazali oduševljenje.

"Nadam se da je izbornik gledao Valinčića", "Plava zvijer u punom naletu", "Svaka čast dečki, to je Dinamo kakvog želimo gledati", "Jednostavno kazano ovo je Dinamo kojega je užitak gledati. Toliko puno borbenosti, trčanja, otvaranja prostora, traženja lopte, ma sve savršeno", "E ovako se predstavlja Hrvatska u Europi. A ne neki slučajni prvaci koji sramote i sebe i druge", "Ovo je bio šah, a Kovačević ga je odigrao kao Kasparov. Svaka čast, takticki vrh i strpljivo", "Oooogromna razlika od prošle sezone i ljenivaca koji su hvala Bogu otišli", "Gdje su oni doktori nogometa koji su popljuvali Ljubičića.. pa ljudi dragi pogledajte koliko čovjek pretrči i još pametno trči", "Ne znam što mi je draže, pobjeda Dinama, prvo mjesto u Europa ligi, pobjeda nad Izraelcima ili pobjeda na srpskom tlu", samo su neki od brojnih komentara.

Dinamo će i u trećem kolu igrati u gostima, a suparnik će mu biti švedski Malmo, koji je doživio dva poraza i na zadnjem je mjestu na ljestvici. Taj je dvoboj na rasporedu za tri tjedna, 23. listopada.

