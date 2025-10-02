Što rade kandidati 'Života na vagi' kad ih nitko ne gleda? Snimka razotkrila njihove 'grijehe'

U ''Životu na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo kandidati su imali priliku uživati u televizijskom programu s pristupom platformi Voyo, ali i u frižideru prepunom slastica, grickalica i pića, dok su snimke nadzornih kamera otkrile su da je najveći porok kandidata bio ekran.

"Kandidati su imali nekoliko mogućnosti, među kojima su mogli koristiti TV i uživati u slasticama i grickalicama. Izgleda da je svima nedostajao ekran pa su gotovo cijeli tjedan proveli ispred platforme Voyo", objasnila je voditeljica emisije ''Život na vagi'' Antonija Blaće.

Bilo je u sitnih grijeha...

Ipak, bilo je i onih koje je frižider privukao u noćnim satima. Pa su tako kamere zabilježile nekoliko noćnih ptica kako se šuljaju prema frižideru. Snimku pogledajte OVDJE.

Jedan od kandidata pravdao se da je samo želio osjetiti miris hrane. Iako su svi pokušavali odoljeti iskušenju, bilo je i sitnih grijeha... Jedan čips, smoki, kockica čokolade, ali se unatoč svemu dogodilo nešto nevjerojatno se dogodilo, nijedan kandidat nije se predao iskušenju i zaista zlorabio ponuđene delicije.

"Svaka čast. Niste se predali iskušenju. Bravo!", pohvalila ih je Antonija, a treneri su se složili. Kandidati su priznali da im je bilo neugodno jesti pred kamerama, no svi su se složili u jednom... Znali su da su pod nadzorom.

