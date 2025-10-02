Marija iz 'Života na vagi' otkrila da je operirala tumor: 'Ignorirala sam ga dok nije buknuo'

Bivša natjecateljica "Života na vagi" Marija za RTL.hr otkrila je kako se nedavno podvrgnula operaciji tumora u trbuhu.

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je.

Foto: Rtl

Nakon operacije, liječnici su je u srijedu pustili na kućnu njegu te poručili kako mora strogo mirovati.

"Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto", rekla je Marija, koja u svemu uvijek pronađe nešto pozitivno.

'Plakala sam'

Ipak, priznaje da joj je najteže pala zabrana treninga, budući da je fizička aktivnost postala sastavni dio njezina života nakon sudjelovanja u showu.

"Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio", naglasila je.

Za kraj je poručila kako je trenutačno potpuno posvećena svom oporavku i zdravlju, svjesna da je to sada najvažnije.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li bojkot zbog Izraela podijeliti Eurosong? Macan: 'Od Hrvatske možemo očekivati veliko ništa'