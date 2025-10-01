Ona je Selena Gomez 'Života na vagi': Nevjerojatna transformacija bivše kandidatkinje

Mateu Ilinčić pratili smo u petoj sezoni RTL-ovog showa ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, bez reklama. Nekadašnja kandidatkinja spomenute emisije na početku showa imala je 103 kilograma, a iako je to bio veliki izazov, uspjela je smršaviti 30 kilograma i danas se osjeća sretnije nego ikad. Na Instagramu redovito dijeli fotografije, a mnogi je uspoređuju sa Selenom Gomez jer joj uvelike nalikuje izgledom i šarmom.

Ovako Matea izgleda danas.

Inače, Matea je tijekom showa otvoreno progovorila o svom iskustvu. Na početku nije skrivala da je do debljine došla zbog uzimanja antidepresiva, a osvrnula se i na svoje psihično zdravlje, ističući kako je njezino mentalno stanje bilo narušeno zbog obiteljskih problema, što je uključivalo i razvod braka njezinih roditelja.

"Doživjela sam veliki životni brodolom. Sa 16 godina završila sam na psihijatriji i tada sam se udebljala zbog lijekova. Obiteljske svađe i razvod roditelja duboko su me pogodili. Ne sjećam se da mi je itko ikada rekao 'oprosti'. Zbog toga sam prošla kroz bulimiju, depresiju i bipolarni poremećaj", ispričala je Matea u emisiji.

