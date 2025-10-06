Dani puni suza, odluka i rekorda: Ovako je izgledao burni prošli tjedan 'Života na vagi'

Kandidati RTL-ovog showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo prošlog su tjedna hodali po rubu fizički, psihički i emocionalno. Granice izdržljivosti pomicale su se iz dana u dan, a trenuci odluka i osobnih lomova otkrivali su snagu i slabosti svakog pojedinca.

Od ''military drilla'' koji je uveo Stjepan Ursa, preko rekordne šetnje i napetih odluka o finalu, do emotivnih susreta s obitelji, prošli tjedan u emisiji je donio borbu, suze, ali i pobjede koje se mjere u koracima, kalorijama i hrabrošću. Evo kako je izgledalo prošli tjedan u ''Životu na vagi''.

Ursa preuzima stvar u svoje ruke

Foto: RTL

Kandidati su očekivali predah, ali pojavio se Stjepan Ursa i odmah pokazao da odmora nema. Svojim ''military drillom'', glasnim naredbama i čekićem u ruci natjerao ih je da guraju jače i zaborave na izlike. Strah je bio stvaran, ali rezultati su bili još stvarniji.

Dominik bira finale

Foto: RTL

Nakon borbe s balama, kapetan crvenog tima Dominik suočio se s važnom odlukom... Uzeti timsku prednost ili izravno osigurati mjesto u finalu. Odabrao je sebe i time poslao jasnu poruku da ponekad razum i ego idu zajedno. Tim ga je podržao bez zadrške.

Plavi u krizi

Foto: Rtl

Crveni su ponovno slavili u kvizu znanja, a plavi je tim potonuo u međusobne optužbe i razočaranja. Josipa je zaplakala, Ante je izrazio nezadovoljstvo timskom igrom, a kapetan Zvonimir se zapitao ima li i dalje podršku ekipe. Napetosti su se prelile na cijeli tim, ali su do kraja uspjeli vratiti fokus.

Nenina šetnja za povijest

Foto: RTL

Nena je pokazala nevjerojatnu izdržljivost. U jednom danu napravila je gotovo 90.000 koraka. Time je postavila rekord koji je iznenadio i trenere i gledatelje, a njezin trud postao je simbol volje i discipline.

Odlazak GallaSandalle

Foto: RTL

Jedan od najkarizmatičnijih kandidata, Ivan poznat kao GallaSandalla, napustio je show. Otišao je uz zagrljaje i podršku ostalih kandidata, uz poruku: ''Moja borba za zdravlje tek počinje.'' Iza sebe je ostavio prijeđene kilometre, smijeh i prijateljstva.

Obitelj na vratima

Foto: RTL

Susreti kandidata s obitelji donijeli su emotivne trenutke. Dominik je doznao da u njegovu obitelj stiže peto dijete, što mu je postalo dodatna motivacija. Kod Katarine je dolazak kćeri Luce otvorio stare dileme i osjećaje krivnje zbog odvojenosti. Susreti su za većinu kandidata bili izvor energije, ali i podsjetnik na to koliko im je teško pada odvojenost od obitelji.

Tisuće potrošenih kalorija

Foto: RTL

Na kraju tjedna kandidati su odradili možda najzahtjevniji trening dosad. Treneri Edo i Mirna vodili su ih kroz izazov u kojem su timovi zajedno potrošili više od deset tisuća kalorija. To je bila borba koju će dugo pamtiti.

