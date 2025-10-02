Zovu ga najvećim čovjekom u Hrvatskoj, opasan je trener bez empatije: Otkrio nam koliko pojede u danu

Bivši interventni policajac, bodybuilder i influencer Stjepan Ursa pojavio se u nekoliko epizoda RTL-ova showa ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, bez reklama. U istoimenoj je emisiji bio zamjenski trener. Dok su Edin Mehmedović i Mirna Čužić bili na kratkoj pauzi, Ursa je uskočio i pružio kandidatima potrebnu podršku na putu prema zdravijem životu. Upravo zato smo se javili, kako ga mnogi zovu, najvećem čovjeku u Hrvatskoj, kako bi nam otkrio koliko je kalorija potrebno unositi da bi bili kao Stjepan Ursa, kao i koja su nerealna očekivanja onih koje se odluče na fizičku promjenu. Visok je 194 centimenara, a njegov životni moto je ''Nema 'ne ide''', a u nastavku pročitajte o čemu smo sve razgovarali.

Bivši ste interventni policajac. Imate li neku anegdotu iz tih vremena?

Interventna policija je moja ljubav. Odgojen sam kao policajac i u životu imam samo nekoliko ljubavi, odbojku, bodybuilding i interventnu policiju. Anegdota imam napretek. Od uhićenja, ulazaka u prostore, hvatanja počinitelja teških kaznenih djela... Onaj tko to voli, zna da je to najveći i najjači adrenalin na svijetu.

Mnogi vas smatraju najvećim čovjekom u Hrvatskoj. Što vi mislite o tome?

Ne znam jesam li najveći, ali se mogu složiti da sam začetnik promocije fitnessa i bodybuildinga na Balkanu i u Hrvatskoj.

Jedan ste od glavnih promotora fitness zajednice te pomažete ljudima da postanu bolja verzija sebe. Koja su nerealna očekivanja onih koji su vam se obratili za pomoć?

Najčešće nerealno očekivanje je da ljudi žele sve odmah. Mi Hrvati poznati smo po nestrpljivosti. Ako nešto ne uspije odmah, onda ne valja. Ali s tijelom to ne ide tako. To je ozbiljan proces koji zahtijeva puno strpljenja i discipline, a za minimalan rezultat potrebno je nekoliko mjeseci, a ne par tjedana, kako mnogi misle.

U jednom ste intervjuu izjavili kako ste oborili vlastiti rekord unoseći čak 20.000 kalorija dnevno zbog potrebe snimanja. Koliko kalorija unosite danas i koliko hrane morate pojesti da biste postigli takav broj?

Moja tjelesna težina varira ovisno o sezoni. Znam imati od 110 do 135 kilograma. Kada sam na 135 kilograma, unosim oko 800 grama ugljikohidrata, 400 grama proteina i preko 100 grama masti dnevno, što je 5.700 kalorika dnevno. Kada sam na 110 kilograma, to je znatno manje. Oko 200 grama ugljikohidrata, 400 grama proteina i 50 grama masti, odnosno 2.850 kalorija dnevno.

Bili ste zamjenski trener u "Životu na vagi". Što smatrate najvećim izazovom?

Opasan sam trener i zahtijevam maksimum. Empatija mi nije jača strana i ponekad znam prijeći granicu normalnog. Upravo mi je na snimanju "Života na vagi" bilo najveći izazov držati se tih granica. Ono što gledatelji vide, zapravo nije ništa u usporedbi s onim kako sam s mojima.

S bivšom suprugom dijelite istu strast prema fitnessu te ste predsjednici udruge "Nema ne ide". Što vas povezuje osim karijere? Dijelite li neke hobije?

Iako više nisam u bračnom odnosu s Evom, to ne znači da nemamo zajedničke hobije. Eva i ja smo u sportu uzeli sve što smo željeli. Medalja ima toliko da ne stanu u jedan stan. Danas tu strast pokušavamo prenijeti našem sinu Jakovu. Naš zajednički hobi su njegova natjecanja, vožnja i sudjelovanje na njegovim treninzima.

Zajedno imate i sina. Odgajate li dijete tako da jede zdravo? Što je to čega se strogo držite?

Jakov je predivno dijete i Eva i ja nastojimo mu u životu omogućiti sve. Najvažnije nam je da bude odgojen sportaš i da o zdravoj hrani razmišlja kao i njegovi roditelji. Naravno da kao dijete ima potrebu za slatkim i to mu ne branimo, ali postavljamo granice. Iskreno, Jakov radije bira ćevape nego čokoladu. Hranu pripremam sam. Upravo radim zdravi bolonjez i mogu reći da pravi muškarac svoju hranu priprema sam. Mišići se ne grade u restoranima.

Koju popularnu 'zdravu' naviku kojoj se mnogi okreću smatrate nezdravom te ju ne bi preporučili nikome?

Osobno ne pušim, ne pijem, ne konzumiram droge, ne jedem lošu hranu i ne izlazim. Otkako znam za sebe živim kao sportaš i isto savjetujem svima. Ljudi su po prirodi ovisna bića, pa zašto onda ne bi bili ovisni o sportskom načinu života?

