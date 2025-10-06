Domaći glumci izgledaju neprepoznatljivo u prvim kadrovima 'Divljih pčela': Radnja će zaintrigriati gledatelje

RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane. Mogu li se tri sestre izboriti u tradicionalnom svijetu te sačuvati svoju veliku tajnu i je li obitelj uistinu svetinja?

RTL-ove 'Divlje pčele' adaptacija su istoimene grčke televizijske uspješnice 'Agries melisses' koja se može pohvaliti laskavom titulom jedne od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj. U nadolazećoj domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća.

Tri sestre pokušavaju preživjeti

Naziv serije ''Divlje pčele'' ima preneseno značenje – pčele simboliziraju marljivost, zajedništvo i disciplinu, ali kada su "divlje", simboliziraju neukroćenu, snažnu i nepredvidivu energiju. U kontekstu serije, ime je metafora za likove, žene koje su nepredvidive, jake te se bore za svoj opstanak i identitet unutar tradicionalnog društva.

Foto: RTL

U središtu priče su tri sestre Runje – Katarina (Ana Marija Veselčić), Cvita (Lidija Penić-Grgaš) i Zora (Lidija Kordić) – karakterno potpuno različite, no od malena naučene da se uvijek oslanjaju jedna na drugu. Nakon smrti njihove majke prije mnogo godina, iznenada im premine njihov voljeni otac i zaštitnik. Unatoč tuzi, tri sestre sada moraju pronaći način kako preživjeti. U malenoj zajednici pokušavaju očuvati naslijeđeno imanje.

Kako bi pomogla svojoj obitelji i izvukla je iz financijskih poteškoća, najstarija sestra Katarina odluči se udati za Petra Vukasa (Klemen Novak), sina najmoćnijeg čovjeka u selu. Ante Vukas (Alan Blažević) bogati je zemljoposjednik i najutjecajniji mještanin Vrila uz kojeg vjerno stoji njegova supruga Mirjana (Sanja Vejnović) i četvero djece. Uz Petra, tu su Marko (Antonio Agostini) i Nikola (Ivan Barišić) te najmlađa kći Tereza (Margarita Mladinić).

Foto: RTL

Katarina je svjesna da bi joj brak riješio brojne probleme te sestrama i njoj osigurao bolji život jer zna da je to jedini način da se riješe dugova u koje su upale. No za Vukase je to prije svega sjajna poslovna prilika jer se zemlja sestara Runje nalazi na vrijednoj lokaciji i savršeno se uklapa u njihovu ideju širenja obiteljskog biznisa pa žele ga se domoći pod svaku cijenu.

Strašan će zločin sve promijeniti

Iako se Katarina dvoumi, donosi čvrstu odluku se kad se u selo vrati njezina neprežaljena ljubav. Prema joj je obećao da će je zauvijek čekati, vraća se kući s velikim iznenađenjem.

Ova odluka, pokazat će se vrlo brzo, obilježit će ne samo Katarininu nego i budućnost njezinih sestara Cvite i Zore. Jer dan vjenčanja donosi strašan zločin nakon kojeg se sve mijenja. Tri sestre pokušavaju nastaviti sa životom, a istovremeno ostati odane jedna drugoj.

Snažni i slojeviti likovi, zamršeni odnosi, malo selo prepuno velikih intriga i osveta te kriminalistički element istrage i otkrivanja zločina savršen su recept za priču čiji će se novi zapleti s nestrpljenjem iščekivati.

''Gledatelje serije 'Divlje pčele' očekuje emotivna obiteljska drama, ispunjena brojnim preokretima, tajnama te borbom za pravdu i dostojanstvo. Serija se bavi svevremenskim temama, što je čini relevantnom za publiku različitih dobnih skupina. Starije gledatelje povezat će povijesno okruženje i prikaz tradicionalnog seoskog života, dok se mlađa publika može poistovjetiti s emocionalnim i romantičnim pričama, kao i izazovima likova protiv društvenih normi“, ističe izvršna producentica Iva Grahor.

Foto: RTL

Uz impresivne vanjske lokacije na području Sinja i okolice, za potrebe serije izgrađeni su setovi na dvije etaže u zagrebačkom Jadran Filmu, obogaćeni autentičnim namještajem i detaljima iz razdoblja 50-ih godina.

Svojom sjajnom glumačkom interpretacijom, intrigantne stanovnike Vrila dočarat će i Jelena Perčin, Amar Bukvić, Jasna Bilušić, Mirela Brekalo, Zijad Gračić, Marija Jerneić, Arija Rizvić, Alen Šalinović, Vladimir Posavec Tušek, Matija Kačan, Jasmin Mekić i mnogi drugi.

''Divlje pčele'' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet već ove jeseni – samo na RTL-u!