Europska liga izdvojila jednog igrača Dinama među one koji su nadmašili očekivanja

Dejan Ljubičić od prvih je utakmica u plavom dresu pokazao kako će biti jedan od najvažnijih igrača Dinama u sezoni koja je stigla nakon nezapamćene čistke koju je proveo novi gazda na Maksimiru, Zvonimir Boban.

Dinamo je nakon tri kola Europske lige na četvrtom mjestu tablice sa samo dva boda manje od vodećeg trojca, a igrač koji je prije tri tjedna napunio 28 godina, itekako je imao 'prste' u odličnim rezultatima.

Prvenstveno se iskazao u utakmici protiv Maccabija koju su Plavi morali igrati u Bačkoj Topoli, a tamo je Ljubičić u pobjedi 3:1 zabio dva gola. Prvi u 19. minuti za vodstvo 2:1 te svoj drugi u 72. minuti za konačnih 3:1.

Europska liga objavila je Top 5 igrača koji 'nadmašuju očekivani broj golova', a Ljubičić je na trećem mjestu. Ispred njega su Anass Zaroury (Panathinaikos) na prvom te Hamza Igamane (Lille) na drugom mjestu.