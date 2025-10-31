Stigle su SHNL nagrade za listopad, jedan klub očekivano dominira

Listopad je iza nas i dodijeljene su SHNL nagrade za taj mjesec. Nagrade se dijele za igrača mjeseca, trenera mjeseca te gol i obranu mjeseca.

Očekivano, ovaj su mjesec izdominirali hajdukovci. Michele Šego s tri pogotka u tri utakmice je igrač mjeseca, uvjerljivo ispred Pukštasa, Jagušića, Ante Šute i Daniela Adu-Adjeija koji su još bili nominirani. Gonzalo Garcia također je izdominirao glasanje za trenera mjeseca u konkurenciji Marija Gregurine (Slaven Belupo) i Victora Sancheza (Rijeka). Garcia je u listopadu upisao tri gostujuće pobjede, Vukovar, Istra, Gorica.

I nagrada za obranu mjeseca je otišla u Split. Ivici Ivušiću za obranu protiv Vukovara kada je obranio 1 na 1 situaciju Shabaniju. Da Hajduk ne pokupi sve nagrade potrudio se Istrin Antonio Maurić koji je dobio nagradu za gol mjeseca za svoju golčinu iz slobodnog udarca protiv Lokomotive.

