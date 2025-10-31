Garcia potvrdio lošu vijest o Livaji: 'Naš cilj je biti bolji iz tjedna u tjedan'

Hajduk u nedjelju 2. studenog gostuje u Koprivnici, kod Slaven Belupa, u 12. kolu HNL-a, a tu je utakmicu u petak najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

"Dobra momčad, dobar trener. Imaju dobre igrače na dosta pozicija, iskusnih i mladih. Baš su momčad, to ih čini jakima. Imaju puno igrača koji mogu zabiti", rekao je Garcia na početku pa prokomentirao činjenicu da je Hajduk prvi na tablici, s tri boda više od Dinama:

"Da je ovo zadnja utakmica, lijepo bi bilo biti na vrhu, ali čeka nas još dosta posla. Naš cilj je biti bolji iz tjedna u tjedan. Ne napreduješ samo kada gledaš sebe. Nismo mi bolji jer je Dinamo izgubio neki dan u Vinkovcima."

Potvrdio je i da Marko Livaja, kapetan i najbolji igrač, još nije spreman za nastup.

"Marko je u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju s trenerom u klubu. Vidjet ćemo kad će se vratiti", poručio je.

