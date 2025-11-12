Hrvatska pred Farske Otoke: Reprezentativci otkrili plan za Rujevicu

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 20:25 sati na riječkoj Rujevici dočekuje Farske Otoke u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Vatrenima je dovoljan bod za potvrdu prvog mjesta i izravan plasman na Mundijal, no poruke iz kampa jasno govore kako nema opuštanja.

U prvom susretu, odigranom u Tórshavnu, Hrvatska je slavila minimalno 1:0 pogotkom Andreja Kramarića, a sada će imati priliku pred domaćom publikom potvrditi prolaz.

Uoči dvoboja s Faranima, medijima su se obratili Toni Fruk, ofenzivac Rijeke, i Nikola Moro, veznjak talijanske Bologne.

Fruk je odigrao cijelu utakmicu u prvom susretu s Farskim Otocima i dobro zna koliko neugodan protivnik mogu biti.

“To je utakmica i ekipa koju ću pamtiti cijeli život. Ako im daš prostora, znaju to iskoristiti. U dobrom su ritmu i dolaze s puno samopouzdanja. Mi ne želimo kalkulirati ni igrati na bod, cilj su tri nova boda i potpuna koncentracija od prve minute,” rekao je Fruk.

Istaknuo je i koliko ga veseli što u reprezentaciji raste broj igrača s riječkim potpisom: “Lijepo je vidjeti toliko bivših suigrača na okupu. Igrali smo zajedno u klubu, sada i u reprezentaciji. Ta povezanost puno znači, i nadam se da će nas iz Rijeke biti još više.”

Govoreći o mogućoj promjeni sustava igre, dodao je: “Ako izbornik odluči krenuti s tri stopera, vjerujem da će se ekipa brzo prilagoditi. U Rijeci često igramo u tom sustavu, ali za to treba vremena. Bitno je pronaći pravu ravnotežu, a ova momčad ima kvalitetu za sve varijante.”

Nakon Fruka, riječ je preuzeo Nikola Moro, koji je progovorio o svojoj situaciji u talijanskom prvoligašu.

“U Bologni već nekoliko godina radimo odličan posao, iako svake sezone izgubimo nekog važnog igrača. Atmosfera u klubu je sjajna, rastemo iz godine u godinu. Trenutno smo blizu vrha, imamo najbolju drugu obranu i napad u ligi. Igram redovito, svaku drugu utakmicu startam i osjećam se odlično.”

Prisjetio se i suigrača Martina Erlića, koji je ljetos otišao u danski Midtjylland:

“Prošle sezone smo stalno bili zajedno, a kad imaš nekog svog u klubu, sve je lakše. Ipak, drago mi je što je otišao i što igra više, zaslužio je.”

Naravno, nije izostalo pitanje o Luki Modriću, koji je u kratkom vremenu postao lider Milana i jedan od najboljih igrača Serie A.

“Moji u Bologni bili su oduševljeni kad su vidjeli s koliko lakoće dominira. To je ono što je Milanu nedostajalo, igrač koji podiže razinu cijele momčadi. Meni to nije iznenađenje, jer znam koliko Luka vrijedi i kakav je profesionalac,” zaključio je Moro.

