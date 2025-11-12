Mlada Hrvatska dočekuje Srbiju na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina započela je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026., a domaćin prvog kvalifikacijskog turnira su Karlovac i Zagreb.

No, dok su utakmice započele prema planu, posljednji susret skupine izazvao je neplaniranu buru u javnosti, a dvoboj protiv Srbije zakazan je upravo na 18. studenoga, dan kada se Hrvatska prisjeća žrtava Vukovara i Škabrnje.

Iako je termin određen prema kalendaru UEFE, zbog osjetljivosti situacije i procjene povećanog sigurnosnog rizika, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski nogometni savez i UEFA zajednički su odlučili da se utakmica odigra bez gledatelja.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila pobjedom nad Gruzijom (2:0), pogocima Karla Mije Šimića i Tomasa Bakovića, a u drugom kolu 15. studenoga snage će odmjeriti s Gibraltarom.

Posljednja utakmica, ona protiv Srbije, na rasporedu je 18. studenoga na stadionu SRC Rudeš u Zagrebu.

Momčad izbornika Siniše Oreščanina čine brojni mladi talenti iz domaćih i inozemnih klubova, među kojima su Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg), Kristian Mandić (1. FC Nürnberg), Lovro Chelfi (FC Barcelona), Ljubo Puljić (Bayern München), Antonio Rajić (NK Kustošija), Maroje Kostepeč (NK Lokomotiva), Noa Mikić (GNK Dinamo), Marko Zebić (GNK Dinamo), Noa Godec (NK Lokomotiva), Ivan Knežević (Stuttgart), Matija Subotić (NK Lokomotiva), Anđelo Šutalo (GNK Dinamo), Patrice Čović (Werder Bremen), Luka Vrzić (HNK Gorica), Ivan Barić (NK Osijek), Tomas Baković (GNK Dinamo), Karlo Zulfić (GNK Dinamo), Bruno Durdov (HNK Hajduk), Marko Aščić (NK Slaven Belupo) i Josip Brundić (GNK Dinamo).

