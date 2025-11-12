Igra Modrića u kazališnom hitu, a nama otkriva: 'Lukine sestre su dva puta gledale predstavu'

Mladi glumac Matej Đurđević iz Slavonskog Broda, stalni član ansambla dječjeg kazališta Žar ptica, prije nekoliko mjeseci dobio je glavnu ulogu u predstavi redateljice Arije Rizvić o našem proslavljenom nogometašu Luki Modriću. U predstavi "Luka Modrić: Moja igra", 29-godišnjak je utjelovio jednog od najvećih nogometaša u povijesti, a koliki je uspjeh ovaj kazališni komad postigao kod publike, najbolje govori činjenica da je prošli tjedan isti odigran po 50. put. O velikom uspjehu predstave, ulozi koja mu je zasigurno obilježila dosadašnju karijeru, kao i reakcijama članova obitelji Luke Modrić na njegovu glumu, Matej je govorio za Net.hr.

Kako ste reagirali kada ste saznali da ćete igrati Luku Modrića?

Bio sam jako sretan kad mi je ponuđena uloga Luke i kad mi je redateljica Arija Rizvić prezentirala projekt. Naravno da sam ulogu odmah prihvatio jer sam od malena gledao Luku dok je još igrao za Dinamo i oduvijek mi je bio jedan od najdražih nogometaša. Gluma i nogomet su moje velike ljubavi i one su se na idealan način spojile u ovome projektu.

Koliko vam je bilo izazovno utjeloviti stvarnu, živu osobu, i to nekoga tako poznatog i voljenog kao što je Luka Modrić?

Sigurno da je velik izazov igrati živuću osobu, a pogotovo nekoga tko je takva veličina kao što je to Luka Modrić. Iznimno ga cijenim i kao igrača i kao osobu. I zato sam dao sve od sebe da ga što vjernije i dostojanstvenije donesem na scenu. Zadatak je bio težak, ali ja volim izazove i mogu reći da sam uživao radeći na ulozi.

Jeste li imali priliku osobno upoznati Luku ili barem dobiti neki njegov komentar o predstavi?

Nisam imao priliku osobno upoznati Luku, s njime je u kontaktu redateljica Arija Rizvić. Luka je dao punu podršku našem projektu. Njegov raspored je, kao što svi znamo, dosta gust i kad bude bilo moguće, doći će pogledati predstavu.

Iako Luka još uvijek nije gledao predstavu, članovi njegove obitelji jesu. Što su vam rekli roditelji i Lukine sestre na vašu izvedbu?

Nedavno smo gostovali s predstavom u Lukinom rodnom Zadru i na predstavu su došli Lukini roditelji. Sestre su i prije pogledale predstavu, bile su nam i na premijeri u Zagrebu. Mogu reći da je izvedba u Zadru bila zaista posebna i da smo s njima podijelili predivne emocije.

Kako ste se pripremali za ulogu – jeste li proučavali njegove intervjue, gestikulaciju, govor, način kretanja?

Odgovornost je bila velika i naravno da sam se temeljito pripremao za ulogu. Puno sam čitao o Luki, gledao ga i na terenu i van terena u intervjuima i na različitim press konferencijama. U predstavi igram Luku i kao dječaka i kao odraslu osobu i bilo je jako zanimljivo pratiti kako se razvijao tijekom godina, kako je postajao istinski lider i uzor mnogima, a uvijek ostao priseban, jednostavan i skroman.

Što vam je bilo najteže „uhvatiti“ u Modrićevom karakteru?

Ne mogu izdvojiti ništa konkretno u karakteru, ali mogu reći da sam posebnu pozornost posvetio proučavanju toga kako Luka govori. Htio sam jezično biti što autentičniji.

Prošli tjedan ste odigrali 50. izvedbu predstave, jeste li očekivali toliki interes publike?

Naravno da se uvijek nadaš da će publika dobro primiti predstavu, ali moram reći da nas je iznenadio i oduševio toliki interes. Moram istaknuti da je svaka od ovih 50 izvedbi bila divna na svoj način, uvijek se dogodi posebna suigra između nas glumaca i ljudi u gledalištu. Kao što nogomet nema smisla bez navijača, tako ni ništa što mi radimo ne bi imalo smisla bez publike i suigre s njom. Ljudi nam poslije prilaze, iznose dojmove, fotografiraju se s nama. To zadovoljstvo koje osjetimo poslije izvedbe nas ispunjava i motivira da idemo dalje.

S obzirom na količinu izvedbi do sada, je li vam bude teško izaći iz lika kad ne glumite? Koliko je Luka Modrić postao dio vaše svakodnevice?

Ne bih rekao da ulazim u lik, a sukladno tome ne trebam niti izlaziti iz njega. Ja sam ja koji se igram da sam Luka, tako je i koncipirana naša predstava. A Luku pratim konstantno, posebno me raduju njegove igre u Milanu. Što on radi sa 40 godina to je nevjerojatno! Svaka mu čast!

Imate li neki trenutak iz dosadašnjih izvedbi koji vam se posebno urezao u pamćenje?

Kao što sam ranije rekao, svaki je trenutak i svaka je izvedba posebna, ali kad bih morao izdvojiti jednu, to bi bila ona na Lukinom domaćem terenu u Zadru.

Za kraj, nakon ovako specifične i prepoznatljive uloge, što biste voljeli raditi dalje? Biste li opet prihvatili ulogu stvarne osobe, ili vas više privlače fikcijski likovi?

Ovisno o situaciji i projektu, prihvatio bih i ulogu neke stvarne osobe i neko fiktivno lice. Ne radim tu podjelu. Bitno je da je projekt dobar, da je ekipa dobra i naravno da se poslože termini.

