Bivši engleski reprezentativac usporedio mladu zvijezdu s Modrićem: 'Isti je kao Luka u Tottenhamu'

Dok njemački reprezentativac Florian Wirtz prolazi kroz teško razdoblje u dresu Liverpoola, jedan bivši Premierligaški nogometaš odlučio je stati u njegovu obranu i to usporedbom s legendarnim Lukom Modrićem.

Nekadašnji engleski reprezentativac i bivši Modrićev suigrač u Tottenhamu, David Bentley, u razgovoru za Sky Sports podsjetio je javnost kako ni Luka nije odmah briljirao po dolasku u Englesku, ali je s vremenom izrastao u jednog od najvećih veznjaka modernog nogometa.

“Florian je nevjerojatno talentiran igrač. Navijači i mediji moraju ostati strpljivi. Kad je Luka došao u Tottenham, situacija je bila ista, način na koji prima loptu, skenira teren i diktira tempo, gotovo identičan je. I Luka je tada trebao vrijeme, a znamo kako je završio kao osvajač Zlatne lopte,” rekao je Bentley.

Wirtz pod kritikama, ali ima podršku

Liverpool je prošlog ljeta platio čak 116 milijuna funti za 22-godišnjeg Wirtza, koji je stigao iz Bayer Leverkusena unatoč interesu Bayerna i Manchester Cityja. Očekivanja su bila ogromna, no početak sezone 2025./26. nije donio ono što su navijači Anfielda priželjkivali.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njemački veznjak suočio se s nizom kritika zbog skromnog učinka, no njegova obitelj i stožer ostaju mirni. Njegov otac Hanz Wirtz za Bild je istaknuo da se Florian još prilagođava na tempo Premier lige:

“Od početka smo znali da će prvih deset utakmica biti izazov. Engleski nogomet je znatno brži, s većim intenzitetom i manje strukture. To je nešto na što se treba priviknuti.”

Nagelsmann stao u obranu svog igrača

Njemački izbornik Julian Nagelsmann također je pružio podršku mladom veznjaku, usmjerivši blagu kritiku prema njegovim klupskim suigračima.

“Liverpool bi mu mogao pomoći tako da pretvore neke od prilika koje on stvara. Nije lako kad stvaraš toliko, a golovi izostaju. Cijela situacija za njega nije jednostavna,” izjavio je Nagelsmann.

Modrić kao mjerilo

Luka Modrić, koji je nakon dolaska u Tottenham 2008. također bio pod pritiskom engleskih medija, danas je sinonim za ustrajnost i vrhunsku karijeru. Bentley je uvjeren da Wirtz ima sve preduvjete za sličan put.

“Treba mu vremena, kao što je i Luki trebalo. Ali ima tehniku, viziju i inteligenciju koja ga može dovesti do vrha,” zaključio je bivši engleski reprezentativac.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak