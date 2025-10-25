SVAKA ČAST /

E ovo se zove spektakl: Pogledajte kakvu je atmosferu Neda Ukraden napravila u zagrebačkoj Areni

E ovo se zove spektakl: Pogledajte kakvu je atmosferu Neda Ukraden napravila u zagrebačkoj Areni
Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarna pjevačica Neda Ukraden (75), koja iza sebe ima više od 50 godina uspješne karijere i brojne hitove poput “Zora je svanula”, “Boli, boli”, “Na balkonu”, “Dobrodošao šampione” i “Život sam dala”, večeras je održala spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni.

Publika je od prvih taktova pjevala s Nedinom pratnjom, a atmosfera je bila nabijena emocijama, nostalgijom i energijom koju ona zna prenijeti. 

''Koja je tajna dugovječnosti? Mislim da se nisam uspavala u staroj slavi, uvijek snimam neke nove lijepe pjesme, nekada su brže i modernije, nekada su tradicionalne. Imam različitu publiku, ima djece, ali i njihove mame i bake. Moram se svakom od njih obratiti'', rekla nam je Neda uoči koncerta. 

Kako je sve izgledalo i kakvu je čaroliju Neda stvorila na pozornici - pogledajte u našoj galeriji.

25.10.2025.
22:07
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Neda UkradenArenaZagreb
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVAKA ČAST /
E ovo se zove spektakl: Pogledajte kakvu je atmosferu Neda Ukraden napravila u zagrebačkoj Areni