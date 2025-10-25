E ovo se zove spektakl: Pogledajte kakvu je atmosferu Neda Ukraden napravila u zagrebačkoj Areni

Legendarna pjevačica Neda Ukraden (75), koja iza sebe ima više od 50 godina uspješne karijere i brojne hitove poput “Zora je svanula”, “Boli, boli”, “Na balkonu”, “Dobrodošao šampione” i “Život sam dala”, večeras je održala spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni.

Publika je od prvih taktova pjevala s Nedinom pratnjom, a atmosfera je bila nabijena emocijama, nostalgijom i energijom koju ona zna prenijeti.

''Koja je tajna dugovječnosti? Mislim da se nisam uspavala u staroj slavi, uvijek snimam neke nove lijepe pjesme, nekada su brže i modernije, nekada su tradicionalne. Imam različitu publiku, ima djece, ali i njihove mame i bake. Moram se svakom od njih obratiti'', rekla nam je Neda uoči koncerta.

Kako je sve izgledalo i kakvu je čaroliju Neda stvorila na pozornici - pogledajte u našoj galeriji.