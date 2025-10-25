Nogometna zvijezda u suzama! Nitko nije ni slutio da će mu noga nastradati zbog jedanaesterca

Belgijski maestro, koji je nedavno stigao pod Vezuv kao veliko pojačanje, ponovno je osjetio bol u zadnjoj loži i to odmah nakon što je svojoj momčadi donio vodstvo.

U 37. minuti preuzeo je odgovornost s bijele točke i precizno pogodio donji kut za 1:0. Umjesto uobičajenog slavlja, De Bruyne se odmah uhvatio za nogu, a na njegovom licu bilo je jasno da nešto nije u redu.

Suigrači su odmah pritrčali pomoći, dok je Belgijanac rukom signalizirao prema klupi da ne može nastaviti igru. U pratnji liječničkog osoblja napustio je teren, vidno razočaran i frustriran novim pehom.

Napoli je do kraja poluvremena uspio zadržati vodstvo, ali trener Antonio Conte ostao je s razlogom zabrinut, ozljeda bi mogla značiti novu dužu pauzu za igrača koji se već godinama bori s problemima zadnje lože.

Podsjetimo, De Bruyne je istu regiju operirao tijekom boravka u Manchester Cityju, a problemi su se nastavili i prošle sezone, što je uvelike utjecalo na njegov odlazak iz Engleske.

Ako se potvrde najcrnije prognoze, Napoli bi mogao ostati bez jednog od ključnih igrača u najvažnijem dijelu sezone.