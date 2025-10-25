Drama na Signal Iduna Parku: Niko Kovač se doslovno u zadnjoj sekundi!

Nogometaši Borussije Dortmund bili su sasvim blizu da treću ligašku utakmicu u nizu ostanu bez pobjede, ali su Koeln ipak pobijedili na domaćem terenu 1-0 golom u 96. minuti.

Prethodno je Borussia (D) remizirala protiv Leipziga i bila poražena od Bayerna, a protiv Koelna je momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač spasio Beier golom u 96. minuti.

Borussia (D) je dominirala protiv Koelna, ali su gosti organizirano branili sve prilaze svojim vratima do šeste minute sudačke nadoknade. Tada je Beier ipak pronašao put do mreže, tri boda i dolaska Borussije (D) na treće mjesto ljestvice.

Sjajan nastup Kramarića

Nogometaši Hoffenheima pobijedili su Heidenheim 3-1, a jedan od najzapaženijih igrača na terenu u Sinsheimu je bio hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. U prošlom kolu Kramarić je u pobjedu 3-0 kod St. Paulija ugradio gol i asistenciju, a isto je učinio i ove subote.

Hoffenheim je poveo u 18. minuti kada je asistent bio hrvatski reprezentativac, a Asllani strijelac. Sve do nadoknade prvog poluvremena stajalo je na semaforu 1-0, a još je veće zadovoljstvo uslijedio prije odlaska na odmor kada je Lemperle pogodio za 2-0.

U 63. minuti Hoffenheim je napravio završni korak prema tri boda, a strijelac za 3-0 je bio Kramarić. Prvo se lijepo riješio jednog suparničkog igrača, a potom zakucao za slavlje domaćih navijača. Do kraja je Heidenheim, pretposljednja momčad na ljestvici, zabio počasni pogodak. Strijelac je bio Schimmer u 75. minuti.

Kramarić je igrao do 83. minute, a njegova je momčad sada sedma na ljestvici.

