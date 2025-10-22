Borussia Nike Kovača prva je momčad u povijesti Lige prvaka kojoj je ovo uspjelo

Pravu kišu golova vidjeli smo u trećem kolu Lige prvaka u utorak. U ukupno devet utakmica odigranih pala su čak 43 gola, što je u prosjeku 4.78 po susretu.

Efikasna je bila i Borussia Dortmund našeg Nike Kovača koje je slavila 4-2 na gostovanju kod Kopenhagena za kojeg je branio Dominik Kotarski. Dvostruki strijelac za BVB bio je Nmecha (20, 76), a jednom su Kotarskog svladali i Bensebaini (61-11m) te Fabio Silva (87), dok je Anton (33-ag) zabio autogol kojim su domaći nakratko poravnali na 1-1, da bi Dadason (90+1) u sudačkoj nadoknadi ublažio poraz domaćih.

Borussia je prvi klub u povijesti Lige prvaka koji je postigao 4+ gola u svakoj od prve tri utakmice sezone. U prvom kolu na gostovanju kod Juventusa bilo je 4-4, a u drugom domaća 4-1 pobjeda protiv Athletic Bilbaa.

3x4 – Borussia Dortmund is the first club in the history of the UEFA Champions League to score 4+ goals in each of the first three games of a season. Foursome. pic.twitter.com/z3sN7Jyygi — OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2025

Niko Kovač ostao je neporažen u svojoj 12. utakmici u grupnoj/ligaškoj fazi Lige prvaka (9 pobjeda i 3 remija), što su prije postigli samo Louis van Gaal (prvih 13) i Fabio Capello (12).

12 - Niko Kovac remained unbeaten in his 12th game in charge in the group/league phase of the UEFA Champions League (W9 D3), a feat previously achieved only by Louis van Gaal (the first 13) and Fabio Capello (12). Unbeatable. pic.twitter.com/QFGBLRZYD4 — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2025

Posebno stretan može biti Niko jer svi ovi uspjesi stižu samo tri dana nakon bolnog poraza 2-1 u Der Klasikeru u Munchenu. Borussia u sljedećem kolu Lige prvaka gostuje kod Manchester Cityja.

Standings provided by Sofascore