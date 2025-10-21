Niko Kovač u društvu velikana: Ovim se mogu pohvaliti samo veliki Capello i Van Gaal

Kišu golova vidjeli smo u trećem kolu Lige prvaka. U ukupno devet utakmica odigranih u utorak pala su čak 43 gola, što je u prosjeku 4.78 po susretu.

Posebni razlog za zadovoljstvo ima i Niko Kovač koji je s Borussijom slavio 4-2 na gostovanju kod Kopenhagena za kojeg je branio Dominik Kotarski.

Niko Kovač ostao je neporažen u svojoj 12. utakmici u grupnoj/ligaškoj fazi Lige prvaka (9 pobjeda i 3 remija), što su prije postigli samo Louis van Gaal (prvih 13) i Fabio Capello (12).

12 - Niko Kovac remained unbeaten in his 12th game in charge in the group/league phase of the UEFA Champions League (W9 D3), a feat previously achieved only by Louis van Gaal (the first 13) and Fabio Capello (12). Unbeatable. pic.twitter.com/QFGBLRZYD4 — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2025

Posebno stretan može biti Niko zato što je ova pobjeda stigla samo tri dana nakon bolnog poraza 2-1 u Der Klasikeru u Munchenu.

Dvostruki strijelac za Borussiju bio je Nmecha (20, 76), a jednom su Kotarskog svladali i Bensebaini (61-11m) te Fabio Silva (87), dok je Anton (33-ag) zabio autogol kojim su domaći nakratko poravnali na 1-1, da bi Dadason (90+1) u sudačkoj nadoknadi ublažio poraz domaćih.

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojeg je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2-0 pobjedi protiv Villarreala.

Petar Sučić igrao je za Inter od 59. minute. Ivan Perišić igrao je do 84. minute za PSV. Franjo Ivanović igrao je za Benficu od 63. minute u gostujućem 0-3 porazu od Newcastle Uniteda.

Standings provided by Sofascore