Sa 16 godina udala se za čovjeka od 51, razvela se pa bila jedna od 'žrtava' poznate manekenke

Kad se 2011. godine svijet zgrozio nad viješću da se šesnaestogodišnja Courtney Stodden (31) udala za tada 51-godišnjeg glumca Douga Hutchisona, tinejdžericu iz Washingtona u jednom su danu pretvorili u globalni simbol skandala. Danas, gotovo petnaest godina kasnije, Stodden je prošla put od senzacije i ismijavane reality zvijezde do žene koja otvoreno govori o manipulaciji, traumi i samopronalaženju.