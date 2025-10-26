GORI MADRID /

Počeo je derbi svih derbija između Reala i Barcelone! Madriđani traže pobjedu na svom Bernabeu

Počeo je derbi svih derbija između Reala i Barcelone! Madriđani traže pobjedu na svom Bernabeu
×
Foto: David Torres Alcázar/alamy/profimedia

Tekstualni prijenos El Clasica možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr

26.10.2025.
15:13
Sportski.net
David Torres Alcázar/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10. kolo La lige, 26.10.2025.
Santiago Bernabeu, Madrid
0
Real Madrid
 
:
0
Barcelona
 

Tijek utakmice

1' Rashford je zaprijetio već u prvoj minuti.

0' Počela je utakmica na Bernabeu. Prvi s centra kreće Real Madrid!

Sastavi 

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Guler, Camavinga - Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczesny - Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde - Pedri, De Jong - Rashford, Fermin Lopez, Yamal - Torres

Najava

El Clasico između Real Madrida Barcelone više je od utakmice. Osim što je ovo utakmica koju gleda cijeli svijet, ovo je i sudar dvije vodeće momčadi španjolske La lige, a dijeli ih samo dva boda koja su trenutačno na strani domaćina, madridskog Reala.

Treba napomenuti da za Barcelonu neće moći zbog ozljede nastupiti Raphinha, Ter Stegen, Joan Garcia te Dani OlmoGavi Lewandowski. Kod Reala nema Davida Alabe Antonija Rüdigera

Utakmicu sudi Cesar Soto Grado.

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri Reala i Barce najavili El Clasico: Jednu stvar svi ponavljaju

El ClasicoReal MadridBarcelona
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GORI MADRID /
Počeo je derbi svih derbija između Reala i Barcelone! Madriđani traže pobjedu na svom Bernabeu