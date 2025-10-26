Počeo je derbi svih derbija između Reala i Barcelone! Madriđani traže pobjedu na svom Bernabeu

10. kolo La lige, 26.10.2025.

Santiago Bernabeu, Madrid 0 Real Madrid : 0 Barcelona

Tijek utakmice

1' Rashford je zaprijetio već u prvoj minuti.

0' Počela je utakmica na Bernabeu. Prvi s centra kreće Real Madrid!

Sastavi

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Guler, Camavinga - Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczesny - Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde - Pedri, De Jong - Rashford, Fermin Lopez, Yamal - Torres

Najava

El Clasico između Real Madrida i Barcelone više je od utakmice. Osim što je ovo utakmica koju gleda cijeli svijet, ovo je i sudar dvije vodeće momčadi španjolske La lige, a dijeli ih samo dva boda koja su trenutačno na strani domaćina, madridskog Reala.

Treba napomenuti da za Barcelonu neće moći zbog ozljede nastupiti Raphinha, Ter Stegen, Joan Garcia te Dani Olmo, Gavi i Lewandowski. Kod Reala nema Davida Alabe i Antonija Rüdigera.

Utakmicu sudi Cesar Soto Grado.

