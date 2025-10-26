Utakmica koju prati cijeli svijet mogla bi odlučiti prvenstvo: Evo gdje gledati

Nedjelja 16 sati i 15 minuta donosi jedan od najvećih derbija svjetskog nogometa, El Clasico između Real Madrida i Barcelone.

Osim što je ovo utakmica koju gleda cijeli svijet, ovo je i sudar dvije vodeće momčadi španjolske La lige, a dijeli ih samo dva boda koja su trenutačno na strani domaćina, madridskog Reala. Kladionice prednost daju upravo kraljevskom klubu 2,00 - 3,60. Zanimljivu je predikciju dala i analitička stranica Football Meets Data.

Naime, Real bi eventualnom pobjedom, već sada napravio veliki korak prema tituli. U slučaju pobjede, šanse za prvim mjestom prema projekcijama bi im skočile na 77 posto. U slučaju pobjede Barcelone, Real bi bio na 51 posto, a Barcelona na 47 posto šanse za osvajanje titule. Remi bi išao na ruku Realu koji bi tada bio na 64 posto, a Barca na 33 posto.

How will today's El Clásico result impact 🏆 title chances in 🇪🇸 La Liga?



We inserted 3 different scenarios into our FMD Simulator (Real's 1-0 win, 1-1 draw, Barcelona's 0-1 win), and this is what we got. 👇



👉 Full probabilities and scenarios for 40+ domestic leagues… pic.twitter.com/4hAx5hOruj — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 26, 2025

Treba napomenuti da za Barcelonu neće moći zbog ozljede nastupiti Raphinha, Ter Stegen, Joan Garcia te Dani Olmo, Gavi i Lewandowski, dok je Koundé pod upitnikom. Kod Reala nema Davida Alabe i Antonija Rüdigera.

Prijenos utakmice je na Areni Sport 3 od 16 sati i 15 minuta.

