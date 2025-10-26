EL CLASICO /

Utakmica koju prati cijeli svijet mogla bi odlučiti prvenstvo: Evo gdje gledati

Foto: Daisuke Nakashima/aflo/profimedia

Osim što je ovo utakmica koju gleda cijeli svijet, ovo je i sudar dvije vodeće momčadi španjolske La lige

26.10.2025.
10:58
Dominik Franculić
Daisuke Nakashima/aflo/profimedia
Nedjelja 16 sati i 15 minuta donosi jedan od najvećih derbija svjetskog nogometa, El Clasico između Real Madrida i Barcelone.

Osim što je ovo utakmica koju gleda cijeli svijet, ovo je i sudar dvije vodeće momčadi španjolske La lige, a dijeli ih samo dva boda koja su trenutačno na strani domaćina, madridskog Reala. Kladionice prednost daju upravo kraljevskom klubu 2,00 - 3,60. Zanimljivu je predikciju dala i analitička stranica Football Meets Data.

Sve o La ligi čitajte na portalu Net.hr.

Naime, Real bi eventualnom pobjedom, već sada napravio veliki korak prema tituli. U slučaju pobjede, šanse za prvim mjestom prema projekcijama bi im skočile na 77 posto. U slučaju pobjede Barcelone, Real bi bio na 51 posto, a Barcelona na 47 posto šanse za osvajanje titule. Remi bi išao na ruku Realu koji bi tada bio na 64 posto, a Barca na 33 posto. 

 

 

Treba napomenuti da za Barcelonu neće moći zbog ozljede nastupiti Raphinha, Ter Stegen, Joan Garcia te Dani Olmo, Gavi i Lewandowski, dok je Koundé pod upitnikom. Kod Reala nema Davida Alabe i Antonija Rüdigera

Prijenos utakmice je na Areni Sport 3 od 16 sati i 15 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri Reala i Barce najavili El Clasico: Jednu stvar svi ponavljaju

La LigaReal MadridBarcelonaEl Clasico
Utakmica koju prati cijeli svijet mogla bi odlučiti prvenstvo: Evo gdje gledati