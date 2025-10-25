Barcelona krenula po igrača optuženog za silovanje? Žele ga upariti s bivšim suigračem

Mason Greenwood mogao bi se ponovno ujediniti s Marcusom Rashfordom, ovoga puta ne u Manchester Unitedu već u - Barceloni.

Naime, kako doznaje britanski tabloid The Sun Barcelonini skauti gledali su ga kako zabija četiri gola za Marseille u 6-2 pobjedi protiv Le Havrea ranije ovog mjeseca. Ostali su impresionirani tom izvedbom, te ne bi imali ništa protiv ujediniti bivše igrače Uniteda u Španjolskoj. Dužnosnici katalonskog kluba pomno prate Greenwooda otkako je u rujnu 2023. otišao iz Uniteda na posudbu u španjolski Getafe, gdje je postigao 10 golova i upisao šest asistencija u 36 nastupa te tako oživio svoju karijeru. Prošlog ljeta potpisao je petogodišnji ugovor vrijedan 26 milijuna funti s Marseilleom i u svojoj prvoj sezoni zabio 22 gola uz pet asistencija.Jedan izvor rekao je: 'Barca bi mogla završiti s dvojicom (nekada) najtraženijih europskih napadača po povoljnoj cijeni.'

Problematična prošlost

Podsjetimo Rashford je iz Manchester United otišao zbog svađe s trenerom Rubenom Amorimom u vezi navika treniranja, dok je Mason Greenwood iz Manchester Uniteda otišao nakon što je godinu i pol proveo van terena. Razlog izbivanja bili su problemi sa zakonom, odnosno optužbe Masonove djevojke za obiteljsko nasilje i silovanje. Greenwood nikada nije osuđen, usprkos javno dostupnim fotografijama i videozapisima, zbog povlačenja ključnog svjedoka. Iako se tada mogao vratiti na teren, Manchester United ga nije želio te ga je najprije poslao na posudbu u Španjolski Getafe pa prodao u francuski Marseille.

Prilikom prodaje United je zadržao pravo na 50 posto od svakog postotka zarade od prodaje Greenwooda koju ostvari Marseille. Greenwood, koji je ponikao u Unitedovoj akademiji, smatran je jednim od najvećih europskih talenata nakon što je 2019. debitirao za prvu momčad Uniteda kao zamjena protiv Paris Saint-Germaina u Ligi prvaka. Za klub je ukupno postigao 35 golova u 129 nastupa.

