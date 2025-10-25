Modrićev klub pobijedio i došao na tri boda od sna! Nastavlja se agonija Hrvatskog napadača...

Završeno je 12. kolo druge engleske lige - Championshipa. Najzadovoljniji su sigurno iz Coventry Cityja Franka Lamparda budući da su ostali na prvom mjestu prvenstvene ljestvice te se još dodatno odvojili od Middlesbrougha, a najviše razloga za tugu može imati Sheffield United koji je ispustio 0:2 vodstvo protiv Preston North Enda.

Razloga za tugu imaju i navijači Norwicha za koji igra Hrvatski napadač Ante Crnac. Oni su naime izgubili od Swansea koji je u manjinskom vlasništvu, ni manje ni više, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića. U toj je utakmici Swansea slavio s 2:1, a dvostruki strijelac bio je Slovenac Žan Vipotnik koji je prije nekoliko prijelaznih rokova bio na korak od Dinama. Za Norwich je utješni pogodak postigao Jovon Makama. Ovim je rezultatom Swansea došao na tri boda od playoffa za Premier ligu.

Od ostalih rezultata ističemo neriješenih 1:1 Hull Cityja, kojeg vodi Sergej Jakirović, s Charltonom i Middlesbrough koji je ugostio Wrexham. Middlesbrough je u toj utakmici neočekivano remizirao i ostao na drugom mjestu - tri boda od prvog Coventryja dok se Wrexham, koji je u vlasništvu poznatog američkog glumca Ryana Reynoldsa, nalazi na 16. mjestu.

