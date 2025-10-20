Engleska bruji o legendi! U najtežoj ligi postao je prava noćna mora svima

Jedan od najboljih igrača Chelseaja svih vremena Frank Lampard, nakon dva ne pretjerano uspješna mandata na klupi Chelseaja i jednog na klupi Evertona, odlučio se vratiti gdje mu je trenerska karijera i započela - u Championship. Ovoga puta Lampard nije preuzeo Derby, već ambiciozni Coventry City.

Savršeni spoj legendarnog igrača i povijesnog kluba

Coventry je klub s bogatom poviješću. Od 1967. do 2001. bili su član prve engleske lige bez da su ijednom ispali iz nje. Ispali su tek 2000/01. zajedno s Bradfordom i Manchester Cityjem, te se od tada pokušavaju vratiti u nju. Više su puta i bili blizu, Prošle su sezone bili peti, pa u playoffu izgubili od Sunderlanda koji je kasnije u finalu pobijedio Sheffield United i sada je najveće iznenađenje u Premier ligi, sezonu prije toga su bili 9., a 2022./23. su izgubili playoff finale na Wembleyju od Lutona čija priča od pete do prve lige konkurira za najljepšu priču modernog nogometa. Ono što je sigurno da je Frank Lampard trenutno prva priča engleskog nogometa. Hladno, bez konkurencije.

Lampard s druge strane ima iskustva treniranja u Championshipu (drugoj engleskoj ligi za koju se smatra da je najteža liga na svijetu za igrati). Njegov prvi angažman na klupi Chelseaja stigao je nakon sjajne sezone u kojoj je odveo Derby na šesto mjesto te stigao do finala playoffa gdje je izgubio od Aston Ville. U toj jednoj sezoni Lampard je dokazao da zna raditi s mladima te su igru nosili posuđeni igrači iz Chelsea, tada dvadesetogodišnji Mason Mount i dvadesetjednogodišnji Fikayo Tomori. Tu su bili i tek punoljetni Jayden Bogle koji sada igra u Leedsu i Harry Wilson iz Fulhama. Kao što smo naveli to je dovelo do promocije Lamparda u trenera premierligaškog kluba, točnije njegova Chelseaja, što so dokazalo kao korak naprijed prerano.

Lampard - specijalist za drugu ligu?

Lampard se tu pokazao hrabar i napravio korak nazad te je u studenom prošle godine preuzeo Coventry. U prvoj sezoni je bilo većinski upoznavanje s momčadi te dolazak do playoffa gdje su, kako smo naveli, izgubili od Sunderlanda. U ovoj drugoj sezoni Coventry je spremio juriš na prva dva mjesta i konačan sigurni plasman u Premier ligu. I kakav juriš. Coventry se nakon prvih 10. kola nalazi na prvom mjestu Championshipa s 22 boda uz gol razliku 29:7. S tih 2.9 golova po utakmici su daleko najefikasnija momčad lige budući da je, u segmentu zabijenih golova, najbliži pratitelj Hull City Sergeja Jakirovića postigao "samo" 17 golova, odnosno 1.7 po utakmici. Coventry je sa sedam primljenih pogotka i druga obrana lige uz jedino Stoke ispred njih s primljenim golom manje. A ako sve to ne pokazuje dominaciju tu je i podatak da je Coventry jedini klub bez poraza u ovih prvih 10. kola, pa se treba zapitati je li Frank Lampard novi Neil Warnock - specijalist za promociju.

Ugledni BBC to je jako dobro objasnio:

"Njegova taktika, uz pet uzastopnih utakmica u kojima nisu primili gol, znači da bi ostatak Championshipa trebao imati stvarne brige oko Coventryja. Bravo, Frank."

No, pustimo BBC. Između ostalog i ono što krasi Coventry je to u svojoj momčadi nema velike zvijezde, ali daleko od toga da nema dobre igrače. Glavni eksponent ove momčadi je američki reprezentativac Haji Wright koji je s osam golova u deset kola prvi strijelac lige. Coventry osim prvog ima i drugog strijelca lige u Brandonu Thomas-Asanteu koji je postigao šest golova uz tri asistencije, ali i Dancu Victoru Torpu koji je također postigao šest golova. Sve su to igrači koji su u Coventryju više od godinu dana. Iako ambiciozan Coventry nije raskošan te je ove sezone više zaradio nego što je potrošio, no izgleda da to neće biti problem u njihovim planovima. Kombinacija Brandona Thomas-Asantea i Ephrona Mason-Clarka na krilima i Hajija Wrighta u špici za Coventry su neprocjenjivi, a iako je ostalo još 36 kola do kraja san o Premier ligi izgleda dohvatljiviji nego ikad.



