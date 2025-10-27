Zbog ovoga se o Marku Perkoviću Thompsonu nije prestajalo pričati

Marko Perković Thompson, jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih hrvatskih glazbenika, danas, 27. listopada, slavi svoj 59. rođendan. Rođen 1966. godine u selu Čavoglave u Dalmatinskoj zagori, Perković je kroz više od tri desetljeća karijere izgradio status fenomena domaće glazbene scene, čije pjesme istovremeno izazivaju oduševljenje i podjele.

Thompson je glazbenu karijeru započeo početkom devedesetih, u razdoblju Domovinskog rata, pjesmom "Bojna Čavoglave", koja je ubrzo postala neformalna himna mnogih hrvatskih branitelja. Njegov prepoznatljiv spoj domoljubnih, religijskih i folklornih motiva oblikovao je generacije slušatelja, a unatoč kritikama i zabranama u pojedinim zemljama, Perković je ostao jedan od najtraženijih izvođača regije.

Koncert na Hipodromu

Nakon dvanaest godina diskografske pauze, Thompson se u lipnju 2025. godine vratio novim studijskim albumom "Hodočasnik", koji je odmah po izlasku zasjeo na vrh domaćih top-lista. Album je predstavljen spektakularnom turnejom Hodočasnik Tour 2025, a središnji događaj bio je koncert održan 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu.

Taj koncert već je ušao u povijest hrvatske glazbe – samo prvog dana prodaje prodano je više od 280 tisuća ulaznica, a prema procjenama organizatora, događaju je prisustvovalo više od pola milijuna ljudi, čime je oboren rekord u broju posjetitelja plaćenog koncerta jednog izvođača u Hrvatskoj. Thompson je tada izveo više od trideset pjesama, među kojima su "Lijepa li si", "Molitva za poginule", "Dolazak Hrvata" i "Prijatelji".

"Bio je to trenutak ponosa i zajedništva. Ovaj narod zaslužuje pjesmu koja diže i podsjeća tko smo", rekao je Thompson tom prilikom.

Iako su njegovi koncerti redovito rasprodani, Thompson ostaje i kontroverzna figura. Zbog domoljubne i vjerske simbolike, te povremenih incidenata među publikom, njegovi nastupi često izazivaju rasprave u javnosti. Zagrebačka gradska vlast nedavno je potvrdila da će mu odobriti još jedan koncert u Areni Zagreb krajem prosinca, uz strože mjere nadzora.

Unatoč kritikama, Perković uživa nepokolebljivu podršku brojnih obožavatelja. Njegove pjesme imaju milijunske preglede na digitalnim platformama, a na društvenim mrežama okuplja tisuće vjernih pratitelja koji ga smatraju simbolom ponosa, vjere i identiteta.

U nastavku pogledajte 100 fotografija s njegovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu koji je srušio svjetski rekord po broju prodanih ulaznica.