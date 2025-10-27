Neopisiva sreća na okupljanju rukometaša prvi put nakon skoro šest mjeseci: 'Zvat ćemo Duvnjaka'

Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se prvi put nakon skoro šest mjeseci.

Prvo je to okupljanje nakon 169 dana ili nepunih šest mjeseci, a u tjednu koji je pred njima reprezentacija će odraditi dio marketinških obveza, nekoliko treninga i dva prijateljska susreta protiv Švicarske koja je također sudionik skorašnjeg Europskog prvenstva. Prvi susret na rasporedu je u četvrtak 30. listopada u 19.15 sati u Bernu (Mobiliar Arena), a drugi dva dana kasnije 1. studenog u 18.00 sati u Kriens-Luzernu kojim će biti službeno obilježeno otvaranje nove Pilatus Arene.

Na izbornikovom popisu koji je objavljen prije 15-ak dana bilo je 19 igrača i samo je jedno novo ime. Riječ je o 24-godišnjem Riječaninu Leonu Ljevaru, danas igraču ljubljanskog RD LL Grosist Slovan. On je bio na listi pričuva uoči priprema za Europsko prvenstvo 2024. godine, ali još nije debitirao u reprezentaciji.

Budući da je u ovom trenutku dvojben nastup čak trojica stožernih igrača, Zvonimira Srne, Luke Cindrića i Tina Lučina, lista je u međuvremenu nadopunjena pa su se reprezentaciji priključili Davor Gavrić i Filip Vistorop. Koliko će igrača voditi u Švicarsku i koga, izbornik će odlučiti u utorak navečer nakon zadnjeg treninga.

Inače, kompletna reprezentacija prisustvovala je potpisivanju sponzorskog ugovora između Hrvatske pošte i Hrvatskog rukometnoga saveza. Reprezentacija će tijekom sljedeća dva dana, koliko boravi u Zagrebu, prema zamisli izbornika samo ponoviti osnove postulate obrane i napada jer vremena za neka nova uigravanja jednostavno nema. Europsko prvenstvo praktički je pred vratima i ono će biti u fokusu reprezentacije sljedećih nekoliko mjeseci pa se i ova dva prijateljska susreta smatraju dijelom tih priprema.

Kao što je poznato Hrvatska je na ždrijebu EHF EURA 2026. godine dobila vrlo zahtjevnu skupinu sa Švedskom, koja je jedan od tri domaćina (druga dva su Danska i Norveška), te Nizozemskom i Gruzijom. Dvije najbolje reprezentacije idu u drugi krug.

"Tek smo se svi vidjeli, imat ćemo kasnije prvi trening. Ovo nam je prvi susret nakon svibnja", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson koji je prokomentirao i skupinu na Europskom prvenstvu u kojoj će nam protivnici biti Nizozemska, Gruzija i Švedska.

"Švedska će na domaćem terenu biti veliki izazov. Nizozemska ima uzbudljivu momčad. Imaju dobru momčad, ali imali su puno ozljeda i nemaju veliki roster, no imaju sjajne igrače. Bit će veliki izazov za nas. Jako neugodna grupa za nas", rekao je izbornik.

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

Ivan Martinović preuzeo je kapetansku vrpcu od Domagoja Duvnjaka, a protiv Švicarske će debitirati kao novi vođa naše reprezentacije.

"Prelijep osjećaj, teško je opisati. Velika mi je čast, ogromna privilegija i jedva čekam odigrati tu prvu utakmicu. Predivan osjećaj je opet biti tu s momčadi, samo da krene, rekao je Martinović pa se okrenuo i Švicarskoj:

"Ozbiljne utakmice, mislim da je to dobra proba, da će nam biti dobra priprema za sljedeće prvenstvo. Imaju trenera Andyja Schmidta, zna sve o rukometu. Čeka nas ozbiljna utakmica, moramo se pripremiti taktički."

Promijenio je Martinović ljetos klub, potpisao je za Veszprem.

"Novi je grad, novi je sistem, sve novo, možda će mi trebati vremena. Dobro se osjećam, dobro igram, ali treba dosta popraviti što se tiče lige prvaka. Uvijek može bolje. Dobro se osjećam, zdrav sam i jedva čekam trening."

O tome čuje li se s Duvnjakom.

"U svakodnevnom smo kontaktu i sigurno ćemo ga zvati, da vidimo kako je, što radi. Sigurno mu je čudno bez reprezentacije", rekao je kapetan.

Tekstualni prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati.

Evo popisa igrača za prijateljske susrete sa Švicarskom:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 46 nastupa/3 pogotka

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 31 nastup/0 pogodaka

MATIJA ŠPIKIĆ – ThSV EISENACH 1 nastup/0 pogodaka

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 65 nastupa/158 pogodaka

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 55 nastupa/147 pogodaka

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 46 nastupa/114 pogodaka

TIN LUČIN – RK NEXE 54 nastupa/139 pogodaka

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG 104 nastupa/129 pogodaka

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 130 nastupa/345 pogodaka

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 63 nastupa/297 pogodaka

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL 42 nastupa/79 pogodaka

LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 43 nastupa/100 pogodaka

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 41 nastup/167 pogodaka

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 59 nastupa/193 pogotka

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN 0 nastupa/0 pogodaka

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 38 nastupa/26 pogodaka

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 44 nastupa/79 pogodaka

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN 99 nastupa/215 pogodaka

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 11 nastupa/16 pogodaka

DAVOR GAVRIĆ – RK ZAGREB 4 nastupa/6 pogodaka

FILIP VISTOROP – HSG WETZLAR 5 nastupa/0 pogodaka