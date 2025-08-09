Svi su gledali što naše odbojkašice rade na zagrijavanju: 'Ugodno je čuti da smo lijepe'

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija upravo u Gradskom vrtu igra kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na EP protiv Kosova. Utakmica je to u skupini G 4. kola. Naše su odbojkašice plijenile pažnju publike svojom ljepotom. Definitivno imamo najljepšu žensku odbojkašku reprezentaciju na svijetu. Za nas su ove cure najbolje, najljepše, a kao ekipa mogu stvarno puno. Kao što nam je zvijezda hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije Karla Antunović u intervjuu početkom srpnja kazala:

"Iskreno, meni ne smeta i ne zamaram se previše time. Gledam samo sebe, svoj napredak, karijeru, treninge. Nisam osoba koju dekoncetriraju svakojake priče i navedeno. Naravno da je lijepo čuti komplimente da su odbojkašice lijepe, atraktivne... Sve to stoji, ali naravno ljudi koji prate, koji se razumiju u sport i odbojku, ne gledaju takve stvari, a to je realno jedino i bitno. Da ljudi koji se razumiju u odbojku, koji vole ovaj divni sport, da sve neodbojkaške stvari ostave po strani i svakako nije to nešto što mene smeta i o čemu razmišljam, što me brine. Naravno da bih htjela da se u Hrvatskoj odbojka više prati, kako muška tako i ženska. Htjela bi da odbojka u Hrvatskoj postane puno gledanije jer smatram da to može biti. Pogotovo utakmice sad Mladosti u Ligi prvaka. Tu se odbojka treba malo više probiti, ali ovakvi komentari nisu sad nešto zbog čega bi se brinula. Iako ima svakakvih ljudi i komentara o odbojkašicama."