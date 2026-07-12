Hrvat doživio dramu u Sloveniji, pogledajte snimku koju je objavio: 'Ne može me pronaći'

Hrvatski planinar Hrvoje Banaj, kojeg je u subotu ispod planine Ojstrice u Sloveniji riđovka ugrizla za ruku, objavio je na platformi TikTok snimku u kojoj je detaljno prikazao kakvu je dramu proživljavao.

"Moja predivna avantura nažalost će završiti prerano, jer u ovom krasnom kamenu prebivaju i otrovne zmije", izjavio je planinar na početku videa, prenosi 24ur.com.

Potom je pred kamerom pokazao ozlijeđeni desni kažiprst, koji je vidno natečen nakon ugriza.

Banaj zatim govori da čeka helikopter, koji se uskoro i pojavljuje u dolini. "Ide spas, čujem zvuk. Evo ga dolje", priča planinar, no helikopter ga, unatoč njegovom mahanju, isprva nije primijetio.

'Mašem, ali me ne vidi'

"Mašem, ali me ne vidi. Gore, gore se diži. Ne može me pronaći, helikopter me traži i ne može me pronaći", govori Banaj. Helikopter je u jednom trenutku otišao i na drugu stranu planine, no ubrzo se vratio po Hrvata. "Evo ga, skužio me. Evo ga direktno ispred mene", izgovara planinar.

Snimka završava prizorom kreveta u bolnici, iz kojeg Banaj poručuje: "Ovako završiš kad te ugrize zmija. U Ljubljani."

Portal 24ur.com podsjeća kako u Sloveniji živi 11 vrsta zmija, od kojih su tri - poskok, riđovka i talijanska riđovka - otrovne. Iako njihov ugriz može biti opasan za ljudsko zdravlje, malo je vjerojatno da će odrasla osoba od njega umrijeti.

Ove godine do 25. svibnja u Sloveniji je zabilježeno osam ugriza zmija, a u tri je slučaja riječ bila o poskoku.