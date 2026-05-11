Njemu su bile 22 godine, njoj 36 i Hollywood se zgražao: Kako su se voljeli Val Kilmer i Cher?

Svijet se početkom travnja 2025. godine oprostio od Vala Kilmera, karizmatičnog glumca koji je obilježio filmsku umjetnost ulogama u hitovima poput "The Doors", "Top Guna", "Batmana zauvijek" i "Tombstonea". No, osim po svojim ulogama, Kilmer će ostati upamćen i po jednoj od najneobičnijih i najtoplijih priča u Hollywoodu - njegovoj vezi s glazbenom i filmskom ikonom Cher.

Njihova romansa s početka osamdesetih godina prošlog stoljeća s vremenom se preobrazila u duboko i trajno prijateljstvo koje je izdržalo sve životne izazove, pa i one najteže.

Početak koji nije obećavao

A sve je započelo posve slučajno 1982. godine, na rođendanskoj zabavi koju je za Cher organizirala njezina prijateljica. Cher je tada imala 36, a Val Kilmer tek 22 godine. U svojim memoarima "I'm Your Huckleberry", Kilmer je priznao kako u početku uopće nije bio zainteresiran za upoznavanje dive.

"Cher sam doživljavao kao ne pretjerano fascinantan lik iz trač rubrika", napisao je, dodavši kako nije bio motiviran upoznati je, ne iz snobizma, već iz uvjerenja da nemaju ništa zajedničko.

Međutim, sudbina je imala druge planove. Cher je kasnije ispričala kako ju je prijateljica nagovorila da ga upozna. Unatoč početnoj skepsi, kemija je bila trenutačna.

"Postali smo prijatelji jer smo se neprestano smijali istim stvarima", prisjetila se Cher u jednom intervjuu.

Njihov odnos isprva je bio platonski.

"Spavao bi kod mene i to je u početku bilo samo prijateljstvo. Trebalo je dugo vremena da se to promijeni. Dobro, valjda ne baš tako dugo", dodala je kroz smijeh.

Uskoro je prijateljstvo preraslo u strastvenu ljubavnu vezu koja je intrigirala javnost, ponajviše zbog razlike od 13 godina, što je u to vrijeme bio velik tabu.

'Sid i Ethel': Dvije godine smijeha i intenzivnih osjećaja

Veza je trajala dvije godine, od 1982. do 1984., a Cher ju je opisala kao razdoblje ispunjeno smijehom i uzajamnim poštovanjem.

"Naš smisao za humor, i ono što smo bili spremni tolerirati jedno kod drugoga, bilo je više nego što sam ikada imala s bilo kojim drugim muškarcem", izjavila je.

Kako bi sačuvali dio intime daleko od očiju javnosti, smislili su simpatične nadimke. Zvali su se Sid i Ethel, jer nisu željeli vikati "Cher" ili "Val" preko cijele prostorije. Imali su i drugu, zaigraniju verziju: Valus Maximus i Cherus Reprimandus. "Naravno da je on bio Maximus, pa dajte molim vas", komentirala je Cher.

Priznala je da su oboje bili dominantne ličnosti, "alfa mužjaci", što je ponekad dovodilo do sukoba, no njihova je povezanost bila jača od nesuglasica. Kilmer je u svojoj knjizi potvrdio njihovu posebnu vezu.

"Jednom kad vam se Cher uvuče u glavu i srce, nikad ne odlazi", napisao je, opisujući je kao najsmješniju osobu koju ćete ikada upoznati.

"Imali smo ludu vožnju i iako smo na kraju skrenuli u različitim smjerovima, naši su duhovi ostali ujedinjeni."

Kraj ljubavi, početak doživotnog prijateljstva

Unatoč dubokoj povezanosti, njihova je romansa završila 1984. godine. Cher je godinama kasnije otkrila da je upravo Val bio taj koji je prekinuo vezu, što ju je slomilo.

"Bila sam ludo zaljubljena u Vala Kilmera, a on je otišao", priznala je u jednom intervjuu.

"Ponekad vam je suđeno da s nekim budete samo određeno vrijeme, a Val je bio... jako mlad."

Iako im je ljubavni brod potonuo, uspjeli su učiniti ono što rijetkima u Hollywoodu polazi za rukom - sačuvali su prijateljstvo. Njihov odnos nije zahtijevao trud, jednostavno je opstao, temeljen na međusobnom poštovanju i razumijevanju koje je s godinama samo raslo.

Podrška u najtežim danima

Snaga njihovog prijateljstva najbolje se pokazala tijekom najmračnijeg razdoblja Kilmerova života. Kada mu je 2015. dijagnosticiran rak grla, Cher je bila uz njega kao stijena. Kilmer je u svojim memoarima opisao dramatičan trenutak dok je boravio u njezinoj gostinjskoj kući.

"Jedne noći sam se iznenada probudio povraćajući krv koja je prekrila krevet kao u sceni iz 'Kuma. Odmah sam se pomolio, a zatim nazvao 911. Onda sam obavijestio svoju domaćicu. Cher je uskočila i preuzela stvar." napisao je.

Čak i u tom trenutku smrtne opasnosti, nisu izgubili svoj karakteristični smisao za humor. Kilmer se prisjetio kako su se oboje smijali jer je jedan od bolničara koji je stigao bio "nevjerojatno zgodan".

Cher je bila uz njega tijekom kemoterapije i traheotomije koja mu je trajno oštetila glas. Godinama kasnije, nakon što je pogledala njegov hvaljeni dokumentarac "Val", poslala mu je dirljivu poruku: "Valuse Maximuse, žao mi je ako sam ikad učinila nešto čime sam te naljutila ili povrijedila tvoje osjećaje. Volim te, a tvoj dokumentarac je sve... Hrabar si i više nego briljantan. Ethel."

On je nju u svojim memoarima opisao kratko i jasno: „Bivša djevojka. Zauvijek prijateljica.”

Oproštaj od 'Valusa Maximusa'

Val Kilmer preminuo je 1. travnja 2025. u 65. godini od posljedica upale pluća. Vijest o njegovoj smrti potresla je svijet, a Cher se od svog velikog prijatelja oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"VALUS Nedostajat ćeš mi", napisala je, koristeći njihov nadimak.

"Bio si smiješan, lud, naporan, SJAJAN PRIJATELJ, djeca te (srce) vole, BRILJANTAN kao Mark Twain, HRABAR ovdje tijekom tvoje bolesti."

Njezine su riječi sažele svu kompleksnost i ljepotu njihova odnosa. Bila je to priča o strastvenoj ljubavi dvoje umjetnika, koja se, iako kratka, pretočila u prijateljstvo za cijeli život. Prijateljstvo koje je dokazalo da neke veze nadilaze romantiku i postaju sigurna luka u najtežim olujama, ostajući svjetionik podrške i ljubavi do samoga kraja.

