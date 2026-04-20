Cher otkrila nevjerojatnu obiteljsku tajnu: Nakon 15 godina saznala da ima unuku

U svijetu u kojem je svaki njezin korak pod povećalom javnosti, glazbena ikona Cher (79) suočila se s otkrićem koje bi posramilo i najmaštovitije holivudske scenariste. Saznala je da ima petnaestogodišnju unuku za koju nije ni znala da postoji, tajnu koju je njezin problematični sin Elijah Blue Allman (49) skrivao više od desetljeća. Vijest ju je, prema tvrdnjama, ostavila bez riječi.

Tajna koju je sin skrivao godinama

Priča o tajnoj unuci započela je 2010. godine. Bivša manekenka Kayti Edwards, inače unuka legendarne glumice Julie Andrews, otkrila je u intervjuu za američki The Sun da je te godine rodila kćer Ever nakon kratke romanse s Elijahom. Prema njezinim riječima, Elijah je od prvog dana znao za dijete, ali nikada nije želio preuzeti očinsku ulogu.

"Uvijek je znao, ali nije želio biti roditelj", tvrdila je Edwards. "Pojavio bi se svakih nekoliko godina, ali samo da bi pozdravio." Edwards, koja je danas udana, objasnila je kako je Ever odrasla uz njezinog supruga, kojeg smatra svojim pravim ocem. Ova obiteljska tajna ostala je skrivena od Cher i ostatka svijeta punih petnaest godina, sve dok se Elijahovo stanje nije drastično pogoršalo.

Telefonski poziv koji je sve promijenio

Prve glasine do Cher su stigle još 2021. godine, nakon što je Elijah doživio predoziranje. U tom je ranjivom trenutku sin navodno nešto spomenuo o djetetu, no pjevačica je to odbacila kao "ludu priču" uzrokovanu njegovim stanjem. Međutim, sumnja je ostala, a glasine su se polako širile unutar obitelji.

Konačna potvrda stigla je u lipnju prošle godine, kada je Cher odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Nazvala je Kayti Edwards i izravno je pitala je li istina. "Cher me kontaktirala i pitala je li točno, pa sam morala priznati", ispričala je Edwards. Reakcija glazbene dive bila je emotivna. "Kad je čula vijest, ostala je bez riječi", tvrdi Edwards. "Rekla je obitelji: 'O, moj Bože, napokon sam baka'".

Prvi susret bake i unuke u Malibuu

U rujnu 2025. godine organiziran je prvi susret. Cher je pozvala Kayti i Ever u svoju vilu u Malibuu kako bi se napokon upoznale. Prema riječima Kayti Edwards, susret je bio ispunjen toplinom i ljubaznošću. "Bila je divna i draga, zajedno smo večerale", prepričala je.

Cher se navodno odmah povezala s unukom. Pokazala joj je svoj slavni ormar, pa čak i par traperica koje je nosila na jednom koncertu. Razgovarale su o školi i dečkima, a pjevačica se nije ustručavala zaigrati s Ever u bazenu. "Bila je poput djeteta", opisala je Edwards, dodajući kako je za njezinu kćer to bilo nezaboravno iskustvo. Čini se da je Cher, unatoč šoku, objeručke prihvatila novu ulogu u svom životu.

Obiteljska drama u sjeni otkrića

Ovo nevjerojatno otkriće događa se u iznimno teškom razdoblju za Cher, koja vodi tešku pravnu bitku za skrbništvo nad sinom Elijahom. Njegova borba s ovisnošću o drogama i mentalnim zdravljem eskalirala je do te mjere da je pjevačica zatražila od suda da mu se dodijeli privremeni skrbnik koji bi upravljao njegovim financijama.

U sudskim dokumentima navodi se kako Elijah "nema sposobnost upravljanja novcem" te da svaki dolar koji dobije iz zaklade svog pokojnog oca Gregga Allmana odmah potroši na drogu. Navodno duguje 18.000 dolara dileru, ima porezni dug od 200.000 dolara te je prouzročio štetu od 50.000 dolara na unajmljenim nekretninama. Njegovo ponašanje postalo je toliko nepredvidivo da mu je zabranjen ulaz u osamnaest hotela.

