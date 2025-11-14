Koja joj boja najbolje stoji? Kako je Cher kroz godine mijenjala kosu

Cher (79), legendarna pjevačica, glumica i pop ikona koja već desetljećima pomiče granice stila, uvijek je znala pretvoriti vlastiti izgled u statement. Od prepoznatljive duge crne kose s početka karijere, preko dramatičnih plavih, rozih i narančastih transformacija, pa sve do ultra kratkih frizura - njezin je vizualni identitet postao jednako kultan kao i njezini hitovi. U nastavku donosimo galeriju najzanimljivijih frizura koje je Cher nosila kroz godine. Pogledajte kako joj stoje različite boje i dužine.