IKONA STILA /

Koja joj boja najbolje stoji? Kako je Cher kroz godine mijenjala kosu

Koja joj boja najbolje stoji? Kako je Cher kroz godine mijenjala kosu
Foto: Media-mode/splash/profimedia
1 /24
Cher (79), legendarna pjevačica, glumica i pop ikona koja već desetljećima pomiče granice stila, uvijek je znala pretvoriti vlastiti izgled u statement. Od prepoznatljive duge crne kose s početka karijere, preko dramatičnih plavih, rozih i narančastih transformacija, pa sve do ultra kratkih frizura - njezin je vizualni identitet postao jednako kultan kao i njezini hitovi. U nastavku donosimo galeriju najzanimljivijih frizura koje je Cher nosila kroz godine. Pogledajte kako joj stoje različite boje i dužine.

14.11.2025.
22:22
Hot.hr
Brad Markel/zuma Press/profimedia
CherFrizure
Koja joj boja najbolje stoji? Kako je Cher kroz godine mijenjala kosu