LJUBAV NJEGOVOG ŽIVOTA /

Nikola iz 'Divljih pčele' je i u stvarnom životu romantičar: Ovako je zaprosio svoju Moniku

Nikola iz 'Divljih pčele' je i u stvarnom životu romantičar: Ovako je zaprosio svoju Moniku
Foto: Rtl

Ivan je ranije istaknuo da mu upravo Monika i obitelj daju najveću podršku, čak i u razdobljima intenzivnih snimanja i zahtjevnih scena s Lidijom Penić-Grgaš, koja u seriji glumi njegovu suprugu Cvitu

8.1.2026.
8:39
Hot.hr
Rtl
Mladi glumac Ivan Barišić, koji u popularnoj seriji Divlje pčele tumači Nikolu Vukasa, osvojio je srca publike ne samo televizijskom romantikom, već i emotivnim trenucima iz stvarnog života. Dok gledatelji nestrpljivo prate kako se Nikolina ljubav prema Cviti razvija pred kamerama, Ivan je otkrio da je njega vlastita zaljubljenost dovela do velikog životnog koraka – prosidbe dugogodišnje partnerice Monike.

U seriji je Nikola tek počeo otkrivati snagu ljubavi i boriti se za svoju sreću, dok je u privatnom životu Ivan Barišić već napravio odlučan potez – zaprosio je svoju djevojku Moniku i tako zaokružio vlastitu romantičnu priču. Njih dvoje zajedno su godinama, a glumac ne skriva koliko mu ta veza znači.

Foto: Instagram Story
Foto: Instagram Story

Ivan je ranije istaknuo da mu upravo Monika i obitelj daju najveću podršku, čak i u razdobljima intenzivnih snimanja i zahtjevnih scena s Lidijom Penić-Grgaš, koja u seriji glumi njegovu suprugu Cvitu.

Iza kamere – ljubav i podrška

Dok publika najviše prati njegov odnos s Cvitom na malim ekranima, Ivan naglašava da mu Monika daje stabilnost i mir izvan seta. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke njihove svakodnevice – putovanja, zajedničke izlaske i male rituale – a nerijetko ističe da je upravo ona njegova najveća životna i glumačka podrška.

Foto: Tom Dubravec
Foto: Tom Dubravec

Najljepša priča događa se izvan serije

Dok Nikola i Cvita u Divljim pčelama prolaze kroz brojne zaplete i prepreke, u stvarnosti Ivan i Monika sigurnim koracima koračaju prema zajedničkoj budućnosti. Njegova prosidba samo je potvrda da se najljepše ljubavne priče ne rađaju uvijek pred kamerama — ponekad se događaju tiho, u stvarnom životu, daleko od reflektora.

 

 

Divlje PčeleProsidba
Nikola iz 'Divljih pčele' je i u stvarnom životu romantičar: Ovako je zaprosio svoju Moniku