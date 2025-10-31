Vlatka je tešku dijagnozu dobila s 23, rekli su da možda neće biti majka: 'Bila sam obilježena'

Pred svoj 23. rođendan saznala je da ima rak dojke. Nedugo zatim čula je i još jednu tešku vijest – možda nikada neće moći imati djecu. U trenutku kad je većina njenih vršnjakinja tek počela planirati život, putovanja, ostvarenje snova, Vlatki se svijet srušio u dahu.

Vlatka Čugina Dukanović je za Net.hr podijelila svoju životnu priču – od trenutka kada je mislila da joj je "cijeli svemir okrenuo leđa“ do današnjeg dana, kad u naručju nosi svoju kćer.

Dijagnoza koja joj je promijenila život

Prije osam godina Vlatka je primijetila da joj se dio dojke uvlači unutra. Napipala je kvržicu iznad lijeve dojke i odmah posjetila liječnika. Uslijedila je dijagnoza koja joj je promijenila život.

"Kada sam saznala dijagnozu, srušio mi se cijeli svijet. Bila sam uplašena i zbunjena. I bila sam u nevjerici kako se to baš meni dogodilo", prisjeća se.

Najteži trenutak tijekom kemoterapije bio joj je opadanje kose koji je, kako kaže, strašno teško doživjela. "Kada sam ostala bez kose bila sam 'obilježena', svi su znali da sa mnom nešto nije u redu“, rekla je. "Nisam se osjećala kao žena, u kratkom vremenu sam ostala bez dojki i kose."

U tim najtežim danima snagu je pronašla u djeci i vjeri. "Djeca su oduvijek bila moja snaga i radost. Nisam mogla vjerovati da ljubav prema njima može pobijediti sve što me snašlo“, kaže. “Uz to dolazi i silna podrška koju sam imala od obitelji, prijatelja, kolega i poznanika.“

Vijest koja joj je još jednom srušila svijet

Nakon što je odlučila boriti se, Vlatka je čula vijest koja ju je ponovno slomila. Tijekom pet godina hormonske terapije, postoji mogućnost da neće moći imati djecu.

“Tu mi se ponovno srušio svijet, ovaj put bilo je teže nego sama dijagnoza”, rekla je. “Oduvijek mi je bio san biti majka. I u tom trenu mi se učinilo kao da mi je čitav svemir okrenuo leđa.“

U jednom trenutku poželjela je prekinuti liječenje. "Rekla sam liječnici da želim biti majka, a ako me terapija u tome sprječava – morat ću je prekinuti." Njezina liječnica bila je u šoku. Dugo su razgovarale, a na kraju ju je uputila psihologu.

Pravu utjehu nije pronašla dok nije razgovarala sa sestrom. "Ona je majka i rekla mi je: ‘Zamisli da imaš dijete, a ono nema tebe. Ako je Bog odlučio da ćeš biti majka, znaj da će doći vrijeme da ćeš to i postati.’ I neizmjerno sam joj zahvalna, jer mi je bila jedna od najvećih podrški“, priča Vlatka.

Dobila je najljepšu moguću vijest

Psihološka pomoć, kaže, bila je spas. "Koliko je divan osjećaj otići i isplakati se, izjadati. Emocionalna podrška je toliko važna, jer u trenucima bolesti čovjek doživi sve – strah, bol, iscrpljenost, pa i potpuni gubitak volje. Niti jedna osoba ne bi trebala prolaziti sama kroz tako tešku dijagnozu.“

Nakon tri operacije i kemoterapije, uskoro je započelo novo poglavlje njezina života. Tada je shvatila da njezina sestra nije samo tješila – govorila je istinu.

"One su mi uistinu otvorile oči. Kako sam veliki vjernik, predala sam svoj život u Božje ruke i samo sam Mu vjerovala. Znala sam da će se dogoditi točno ono što je najbolje za mene. Do tada sam uživala svaki dan s nećacima.“

I dogodilo se. 7. veljače 2024. godine, Vlatka je čula najljepšu moguću vijest – postat će majka.

"Taj trenutak ću zauvijek pamtiti. Naravno, nakon muža sam prvo obavijestila sestru. Stajala sam ispred ambulante i zajedno s njom plakala od sreće. Imam predivnog supruga koji ima veliku ulogu u mom životu, čini me sretnom i sigurnom ženom. On i moja kćer su moje najveće bogatstvo."

'Želim dijete učiti o važnosti pregleda'

Na simpoziju Sex (i) dijagnoza udruge Nismo same koji se održao ovog mjeseca u Zagrebu, a čiji cilj je razvijanje svijesti o seksualnosti i majčinstvu onkoloških pacijenata, Vlatka je također podijelila svoju priču. U dirljivoj ispovijesti rekla da će svojoj kćeri, kad poraste, pričati o važnosti pregleda i povjerenja u liječnike.

"Kako sama nosim gen koji može uzrokovati tumor, želim svoje dijete vrlo rano učiti o važnosti pregleda. Ispričat ću joj svoju priču, pokazati slike i članke. I pokazati joj borbu njezine mame. Da sam se izborila za sebe, ali i za nju."

Vlatka danas zna da bolest nije kraj – već borba u kojoj se može izaći kao pobjednik.

"Bolest treba prihvatiti kao nešto teško i bolno, ali i kao jednu borbu iz koje se može izaći kao pobjednik. Pustite emocije van, potražite pomoć. Plačite, smijte se, volite sebe. Svima oboljelima želim da prebole bolest – da je nadjačaju", poručila je za kraj.

