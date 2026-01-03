Europa strahuje - budućnost je stigla: Ovo su neki od najboljih kineskih automobila

Nekoć smatrani jeftinim kopijama s upitnom sigurnošću, automobili iz Kine danas prolaze kroz duboku preobrazbu. Na europskim cestama sve je više modela koji se ne samo natječu s etabliranom konkurencijom, već je u nekim segmentima i nadmašuju, posebice na polju električnih vozila.

Brendovi poput BYD-a, MG-a i Xiaomija postaju uobičajena pojava, nudeći naprednu tehnologiju, bogatu opremu i, što je najvažnije, primamljivu cijenu.

No, koji modeli uistinu zaslužuju pažnju i krije li se iza niske cijene kompromis na nekom drugom polju?

Uspon divova s Istoka: Tko su ključni igrači?

Kineska automobilska industrija više nije monolitna. Na tržištu se ističe nekoliko ključnih proizvođača, svaki s vlastitom strategijom. Apsolutni lider je BYD (Build Your Dreams), tvrtka koja je prestigla Teslu kao najveći svjetski proizvođač električnih vozila. Njihova ključna prednost je vertikalna integracija, što znači da sami proizvode gotovo sve ključne komponente, uključujući i inovativne "Blade" baterije koje čine oko 40 posto cijene vozila. To im omogućuje kontrolu troškova i brži razvoj.

Tu je i Geely, gigant koji u svom vlasništvu drži Volvo, Polestar i Lotus, a suvlasnik je i Smarta. Njihovo iskustvo i resursi vidljivi su u premium brendu Zeekr, koji nudi luksuz i performanse. S druge strane, MG, nekadašnji britanski brend, pod kineskim vlasništvom (SAIC) doživljava drugu mladost s modelima koji pogađaju "u sridu" europskog kupca, nudeći praktičnost i sjajan omjer uloženog i dobivenog.

Ne treba zaboraviti ni premium marku NIO, poznatu po luksuznim limuzinama i inovativnom sustavu zamjene baterija, koji eliminira čekanje na punionicama. Jedan od važnih igrača je i Xpeng, koji se pozicionira kao tehnološki napredan brend s fokusom na pametna rješenja i autonomnu vožnju, često ga uspoređujući s Teslom. S dolaskom na hrvatsko tržište, Xpeng donosi modele koji ciljaju na zahtjevnije kupce. Val novih igrača predvodi tehnološki div Xiaomi sa svojim prvim modelom SU7, koji je izazvao potres na tržištu integracijom naprednog softvera i impresivnih performansi.

Najbolji kineski automobili na tržištu

Izbor modela je sve širi, od gradskih mališana do luksuznih limuzina i SUV-ova. Iako je teško sastaviti konačnu listu, neki automobili se posebno ističu svojim karakteristikama i popularnošću na tržištu.

Jedan od najuspješnijih modela u Europi svakako je MG4. Ovaj potpuno električni kompakt nudi konkurentan doseg od oko 350 kilometara u osnovnoj verziji, stražnji pogon za dinamičniju vožnju i početnu cijenu od oko 30.000 €. Njegova prostranost i bogata standardna oprema čine ga racionalnim izborom za obitelji, što dokazuju i odlični prodajni rezultati. U višem segmentu, MG HS kao plug-in hibrid nudi impresivan doseg na struju i vrlo kvalitetno uređen interijer za cijenu koja je niža od konkurencije.

BYD se nameće s nekoliko jakih aduta. BYD Seal, elegantna električna limuzina, izravan je konkurent Teslinom Modelu 3. S ubrzanjem do 100 km/h za manje od četiri sekunde, dosegom do 570 kilometara i premium interijerom, Seal pokazuje da Kina može proizvesti automobil koji je i uzbudljiv za vožnju. Cijena mu se kreće od oko 45.000 €.

Za one koji traže praktičniji SUV, tu je BYD Atto 3, koji za oko 39.000 € nudi prostranost, doseg od preko 400 kilometara i pet zvjezdica na Euro NCAP testu sigurnosti. Gradski BYD Dolphin cilja na kupce koji traže pristupačan, ali siguran i dobro opremljen električni automobil.

S hrvatskim tržištem upoznaje se i Xpeng. Njihova limuzina P7 ističe se elegantnim dizajnom i naprednim sustavima pomoći vozaču, dok SUV G9 nudi prostranost, luksuz i iznimno brzo punjenje, čime izravno konkurira premium europskim modelima.

Tehnološki fenomen je Xiaomi SU7, koji je u Kini izazvao pravu histeriju. S cijenom koja je niža od Tesle, SU7 Max nudi ubrzanje od 2,78 sekundi do 100 km/h, doseg od preko 500 milja (prema kineskom ciklusu) i napredni softver. Iako je još nov na tržištu, pokazuje smjer u kojem se industrija kreće.

Za kupce dubljeg džepa, Zeekr 001 je pravi magnet za poglede. Ovaj "shooting brake" model nudi futuristički dizajn, iznimno luksuznu unutrašnjost i performanse koje oduzimaju dah, uz doseg do 700 kilometara u najjačoj verziji. Tu je i Hongqi E-HS9, monumentalni SUV koji se često opisuje kao "kineski Rolls-Royce". S cijenom koja prelazi 100.000 €, nudi beskompromisni luksuz i zapovjednu pojavu na cesti.

Na što treba pripaziti prije kupnje

Unatoč očitom napretku, postoje i određeni izazovi. Najveća briga kupaca vezana je za servisnu mrežu i dostupnost rezervnih dijelova. Dok MG ima relativno raširenu mrežu, noviji brendovi poput BYD-a i Xpenga tek je grade. Iskustva iz Europe pokazuju da čekanje na specifične dijelove može biti duže nego kod europskih marki.

Pouzdanost je također tema o kojoj se raspravlja. Iako su sigurnosni standardi sada na najvišoj razini, što potvrđuju Euro NCAP testovi, dugoročna pouzdanost nekih modela tek se treba dokazati. Podaci iz Velike Britanije pokazali su da se MG muči s pouzdanošću, gdje je velik postotak vlasnika prijavio kvarove. S druge strane, brendovi obično nude duga jamstva, često od pet do sedam godina, što kupcima daje određenu sigurnost.

Na kraju, tu je i pad vrijednosti, koji je kod novih i manje poznatih marki veća nepoznanica. Dok se za MG čini da drži vrijednost slično korejskim konkurentima, za ostale brendove još nema dovoljno podataka.

Kineski automobili više nisu budućnost, oni su sadašnjost. Nude izvanrednu vrijednost za novac, prednjače u tehnologiji baterija i softvera te postaju ozbiljna alternativa etabliranim igračima. Predrasude su zastarjele, a najbolji način za donošenje odluke jest sjesti za upravljač i isprobati ih. Možda se ugodno iznenadite.