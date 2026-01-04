Sheldon ga voli već više od 20 godina: Ovako izgleda suprug omiljenog štrebera

Jim Parsons (52) jedan je od najprepoznatljivijih televizijskih glumaca današnjice, a svjetsku slavu stekao je ulogom genijalnog, ali socijalno nespretnog Sheldona Coopera u hit-seriji “Teorija velikog praska” koju možete gledati na RTL-u. Iako je godinama bio sinonim za neobičnog znanstvenika koji ne razumije emocije, Parsonsov privatni život potpuno je drugačiji – stabilan, romantičan i daleko od holivudskih skandala.

Parsons je u privatnom životu u sretnom braku s Toddom Spiewakom, s kojim je zajedno već više od dvadeset godina. Par se vjenčao 2016. i od tada žive mirnim, ali medijski popraćenim životom, često podržavajući jedan drugoga na društvenim mrežama i javnim događanjima.

Glumac otvoreno govori o važnosti svoje privatnosti, ali ne skriva sreću zbog stabilnog obiteljskog života, što ga čini omiljenim i na malim ekranima i u stvarnom životu.