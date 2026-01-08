FREEMAIL
Zavodnica koja je rasplakala milijune žena: Internet bruji o zaručnici Damiana Davida

Foto: Aff-usa/shutterstock Editorial/profimedia
Hollywoodska glumica i pjevačica Dove Cameron (29) i talijanski glazbenik Damiano David (27), frontmen grupe Måneskin, trenutno su jedan od najpraćenijih parova u showbizu. Njihova romansa brzo je privukla pažnju javnosti, a nedavno su potvrdili i da su – zaručeni.
1 /23
Dove Cameron (29), američka glumica i pjevačica rođena 1996., proslavila se u Disneyjevoj seriji “Liv and Maddie” i filmovima “Descendants”, a danas je jedna od najpraćenijih mladih zvijezda na društvenim mrežama. Posljednjih godina okrenula se glazbi te je hitom “Boyfriend” osvojila svjetske top-liste i postala simbol nove pop generacije.

Osim uspješne karijere, javnost intrigira i njezin privatni život. Dove je u vezi s frontmenom Måneskina Damianom Davidom (27), a par je nedavno potvrdio zaruke. Poznata po hrabrom stilu, tamnoj estetici i snažnim porukama u glazbi, Dove Cameron danas je prava modna i pop inspiracija.

8.1.2026.
21:30
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
Damiano DavidDove Cameron
