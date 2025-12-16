Što to skrivaju u Maksimiru? Dinamo povukao nepopularan potez

U Maksimiru se sprema potez koji je iznenadio sportsku javnost i izazvao brojne komentare – redovna godišnja Skupština kluba, zakazana za srijedu, održat će se prvi put nakon dugo vremena bez prisutnosti medija. Odluka o "tajnoj" sjednici dolazi u trenutku kada se klub može pohvaliti rekordnim poslovnim rezultatima, što čitavoj situaciji daje notu ironije i potiče ključno pitanje: zašto se novi, demokratski Dinamo zatvara pred javnošću?

Povratak u prošlost ili novi trend?

Odluka o isključivanju medija predstavlja presedan u novijoj klupskoj povijesti. Medijski izvještaji, poput onih na portalu Germanijak, podsjećaju kako su sjednice Skupštine bile otvorene čak i u najturbulentnijim vremenima, uključujući i kontroverzne godine pod vodstvom Zdravka Mamića. Izuzev perioda pandemije i prijelomne sjednice u prosincu 2022., prisutnost novinara smatrala se standardom koji jamči minimalnu razinu transparentnosti.

Promjenom vlasti i dolaskom garniture koja je obećavala demokratizaciju i otvorenost, očekivao se upravo suprotan smjer. Međutim, čini se da se u Maksimiru ustaljuje nova praksa. Neki analitičari sugeriraju da ovo nije izoliran slučaj, već nastavak trenda zatvaranja kluba koji je započeo rjeđim medijskim konferencijama i smanjenom dostupnošću klupskih dužnosnika. Umjesto izravnog dijaloga, javnost će o ključnim odlukama biti obaviještena tek šturim priopćenjem po završetku sjednice.

Rekordne brojke iza zatvorenih vrata

Paradoksalno, Dinamo se zatvara upravo u trenutku kada ima impresivne brojke za predstaviti. Prema informacijama koje su procurile u javnost, na Skupštini će se prezentirati rebalans proračuna za 2025. godinu s nikad većim prihodima i rashodima.

Prihodi i rashodi probijaju sve granice

Planirani prihodi za 2025. godinu trebali bi premašiti nevjerojatnih 76 milijuna eura, što je za čak 14 milijuna više od prvotnog plana. Glavni razlog ovakvog rasta leži u izvanrednim transferima Petra Sučića i Martina Baturine, koji su blagajnu napunili s otprilike 34 milijuna eura, te dodatnim prihodima od europskih natjecanja.

No, paralelno s prihodima, rasli su i rashodi, koji bi također mogli dosegnuti rekordan iznos veći od 73 milijuna eura. Unatoč tome, godina bi trebala završiti s viškom prihoda od oko 2,8 milijuna eura, čime se ukupna akumulirana dobit kluba penje na zavidnih 24 milijuna eura.

Visoki ciljevi za 2026. godinu

Skupštinarima će biti predstavljen i ambiciozan plan za 2026. godinu. Procjenjuje se da će prihodi iznositi oko 69 milijuna, a rashodi 68 milijuna eura. Posebno je zanimljiv sportski cilj koji se tiče transfera – od sportskog sektora očekuje se da u idućoj godini ostvari prodaju igrača u vrijednosti od najmanje 27 milijuna eura. To je visoko postavljena letvica koja sugerira da će Dinamo i u budućnosti ovisiti o prodaji svojih najvećih talenata. Ostale važne teme uključivat će ponovno pokretanje B momčadi, planove za rušenje postojećeg stadiona i izgradnju trening kampa.

Gdje je nestala transparentnost?

Odluka o zatvaranju Skupštine u suprotnosti je s proklamiranim načelima nove uprave i dugogodišnjom borbom navijača za demokratizaciju kluba, sažetom u krilatici "jedan član, jedan glas". Dok se na jednoj strani klub, kako pišu Sportske novosti, hvali financijskom stabilnošću i sportskim planovima, na drugoj uskraćuje javnosti pravo na izravan uvid u proces donošenja odluka.

Ostaje nejasno što se točno želi sakriti kada su poslovni rezultati naizgled pozitivni. Je li posrijedi pokušaj izbjegavanja neugodnih pitanja ili jednostavno nerazumijevanje važnosti odnosa s javnošću, pokazat će vrijeme.

